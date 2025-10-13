Sin palabra

Comenta Compartir

Si hay algo importante en política es la coherencia, y coherencia y palabra es lo que le falta a la presidenta de la comunidad extremeña. ... La misma que se negaba a pactar con la extrema derecha, con la organización de Vox porque eran personas que no creían en la violencia machista ni en la memoria democrática ni en otras leyes por las que muchas personas han luchado durante siglos para conseguirlas, la misma señora que estuvo deshojando margaritas hasta que su jefe, el señor Feijóo que, en esos momentos parecía no estar pasando por horas tan bajas, le ordenó pactar con esos señores que quieren acabar con todas las leyes que han permitido a las personas ser más libres, más seguras y sobre todo, más iguales. Ya había demostrado que no tenía palabra, pero ha bastado otro chantaje de Vox para que haya sustituido la Ley de Memoria Democrática por un simulacro llamado Ley de Concordia, que, además de no tener nada que ver con la Ley de Memoria, impide seguir la búsqueda de los cadáveres víctimas de la sinrazón y la barbarie. Su decisión, señora Guardiola, va más allá de la falta de palabra, la hipocresía y el respeto a sí misma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director