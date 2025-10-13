HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Sin palabra

Antonia Márquez Anguita

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Si hay algo importante en política es la coherencia, y coherencia y palabra es lo que le falta a la presidenta de la comunidad extremeña. ... La misma que se negaba a pactar con la extrema derecha, con la organización de Vox porque eran personas que no creían en la violencia machista ni en la memoria democrática ni en otras leyes por las que muchas personas han luchado durante siglos para conseguirlas, la misma señora que estuvo deshojando margaritas hasta que su jefe, el señor Feijóo que, en esos momentos parecía no estar pasando por horas tan bajas, le ordenó pactar con esos señores que quieren acabar con todas las leyes que han permitido a las personas ser más libres, más seguras y sobre todo, más iguales. Ya había demostrado que no tenía palabra, pero ha bastado otro chantaje de Vox para que haya sustituido la Ley de Memoria Democrática por un simulacro llamado Ley de Concordia, que, además de no tener nada que ver con la Ley de Memoria, impide seguir la búsqueda de los cadáveres víctimas de la sinrazón y la barbarie. Su decisión, señora Guardiola, va más allá de la falta de palabra, la hipocresía y el respeto a sí misma.

