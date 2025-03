Cohesionar Badajoz

Comenta Compartir

Hace unos días se anunciaban por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, los proyectos que se han presentado a la convocatoria de fondos europeos de ... la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), que anteriormente se llamaron fondos Edusi. Ocho proyectos que en caso de ser concedidos sumarían una inversión de unos 20 millones de euros, de los que Europa aportaría el 85%, y el restante, correría a cargo del Ayuntamiento pacense. Qué sería de las ciudades y pueblos de Extremadura sin esos fondos europeos que han desarrollado innumerables proyectos sociales, culturales, patrimoniales y turísticos, por no hablar de las infraestructuras en materia de carreteras o hidráulicas que han conseguido la comunicación y la cercanía, el abastecimiento y el suministro de agua para el consumo humano y agrícola, así como construcción de redes de saneamiento. No hay un solo pueblo y ciudad que no tenga el sello de Europa. Y algunos aún lo dudan.

Nuestra ciudad de Badajoz podría tener muchos proyectos posibles de ser acogidos a los requisitos de los nuevos fondos europeos para el desarrollo sostenible de las entidades locales. Cuando hace unos meses se presentaba la Agenda Urbana y los proyectos posibles para valorar por la ciudadanía se emplazaba por el Ayuntamiento a que se priorizaran unos proyectos previamente seleccionados y que muchos de ellos formaban parte del programa electoral del equipo gobernante. Se justificaban los resultados con una baja participación de la ciudadanía, motivada posiblemente por la previa selección realizada y por las formas que tienen en nuestro gobierno municipal por no creer en un modelo de participación de la sociedad civil, a pesar de que vienen manifestando que están a pie de calle con los ciudadanos, pero siguen queriendo confundir, porque una cosa es oír y otra escuchar. De esta forma se lo decía hace unos días al concejal de infraestructuras del Ayuntamiento de Badajoz cuando le manifestamos que lo primero que debería estar cubierto son las necesidades básicas de los ciudadanos. Un requisito que no se cumple en el barrio de Santa Engracia. Porque los vecinos no entienden de si las competencias las tiene la Junta de Extremadura o el Ayuntamiento de Badajoz. Lo que los vecinos entienden y saben porque lo sufren, es que sus problemas llevan demasiado tiempo sin resolverse. Pagan sus impuestos y tasas de basura, agua, luz, alcantarillado, saneamiento, impuestos de bienes inmuebles y algún otro cuando se privatizan servicios municipales y les da igual quien tenga las competencias para resolverlo, lo que quieren es que se les resuelva el problema, y esto no es demagogia. Esta es una respuesta que debería estar en la mente de todos los políticos cuando hay un problema y no dar la respuesta de como sencillamente se conoce «lanzar pelotas fuera». Por esas razones y esos recursos, una ciudad puede llegar a crecer en sostenibilidad social cuando garantiza el acceso a los derechos básicos y oportunidades de sus ciudadanos construyendo una comunidad cohesionada, reduciendo la desigualdad, promoviendo la participación ciudadana y creando condiciones que cumplan las necesidades básicas. Y esa es la razón de los fondos europeos. Esperemos si los conceden no haya que devolver ni un solo euro, como pasó con la última convocatoria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión