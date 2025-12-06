HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Lecciones de abismo

¿Qué fue de la izquierda?

Alonso Guerrero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Parece inevitable que haya que escribir el verbo del título en pasado, porque cualquier sueño socialista («social» en su versión etimológica, no política) fue como ... el mamut: existió y habitó la pradera, mientras el capitalismo primitivo, que era mucho más débil, intentaba cazarlo, pero se extinguió por la ley de la oferta y la demanda. En la revolución de 1848 los movimientos de izquierda buscaron una igualdad que hubiese podido cambiar el mundo, si todos los hombres fueran Platón. Surgieron comunidades fabianas, socialistas utópicos que acuñaban sueños en una sociedad que ya empezaba a crear versiones de Donald Trump. El socialismo fue una de las ideas que más influyeron en el mundo, incluso antes de que naciera Steve Jobs, pero también una de las que necesitaron más sacrificios humanos. En aquella primera etapa, el poder sólo era un instrumento. Poco a poco se convirtió en un fin. ¿Y el marxismo? Que yo sepa, nunca se ha aplicado, y menos en la URSS. La URSS reveló, una vez más, que cualquier lucha política cae en la tentación de la dictadura. Una sociedad perfecta debía de estar regida por un hombre perfecto, es decir, por un dictador. El comunismo se hizo para el pueblo, pero recaía en un único hombre. Quienes lo idearon no tienen por qué cargar con la responsabilidad de en qué terminó convirtiéndose.

