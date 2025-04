TikTok: prohibir por relevancia

Comenta Compartir

En 1997, la revista 'Wired' publicó un artículo que hoy, inicios de 2024, es más relevante que nunca. En el artículo 'The New Economy Doesn't Want Your Money –Just Your Attention' se planteaba por aquel entonces una teoría radical sobre el valor en la nueva economía. En lugar de dinero, la atención se iba a convertir en la moneda principal. Supongo que por su valor intrínseco, en inglés dicen «pagar atención» mientras que en español decimos «prestar atención». Son matices de la semántica que explican muchas cosas de la sociedad actual.

Es evidente que las redes sociales modernas tienen parte de responsabilidad –no creo que toda– en la crisis de atención que tenemos. Acabo de terminar de leer el libro 'El valor de la atención' (Península, 2023), donde su autor, Johann Hari, sostiene que esta crisis de atención es sistémica y que puede llegar a debilitar incluso al propio sistema democrático. Un perfil técnico medio se concentra actualmente en una sola tarea menos de tres minutos. Por cada niño que fue identificado con problemas graves de atención hace tres o cuatro décadas, ahora se identifican cien. Son datos que apuntan hacia una dirección: tenemos herramientas que han ocupado un espacio de atención convirtiéndolas así en el epicentro de nuestra vida. Y, claramente, el espacio de atención más relevante en este momento de la historia es la red de entretenimiento TikTok.

La particularidad de la atención en internet es cómo se forma. En los medios digitales, la ley exponencial triunfa: unas pocas herramientas captan casi toda la atención. Y es fractal a su vez: en cada herramienta, unas pocas personas captan casi toda la atención. Por eso 'querer ser influencer' no creo que sea un plan de carrera. Si te toca la lotería, quizás entres en ese hueco de 'pocas personas'. Permítanme darles unos datos. En Twitch, el 50% de los ingresos van al 1% de los productores de contenidos. En OnlyFans, el 10% de los creadores de contenidos se llevan el 73% de los ingresos. Esta concentración de poder responde a una dinámica muy humana: nuestra atención es finita y de redes egocéntricas. Vamos donde están nuestros amigos/as. No creo que sea muy diferente montar una discoteca de éxito y una red social de éxito. En un pueblo, una o dos discotecas triunfan.

La discoteca que está de moda ahora es TikTok. Tanto, que hay países que empiezan a cuestionar su concentración de poder. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado de forma exprés un proyecto de ley que podría prohibir que TikTok siga con su estructura actual. La preocupación se centra en la propiedad de la empresa, que se considera una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto de ley requeriría que la empresa china ByteDance se desvincule de Tik­Tok y otras aplicaciones que posee en un plazo de seis meses desde su promulgación. Los legisladores argumentan que ByteDance está vinculada al Gobierno chino, lo que podría permitir a este acceder a los datos de los usuarios de Tik­Tok en EE UU en cualquier momento. Y es que las organizaciones chinas deben colaborar en la recopilación de datos de Inteligencia. Fundamento, por tanto, puede tener. Queda el trámite del Senado, donde no será tan fácil su aprobación. Y también llama la atención la rapidez con la que se ha propuesto y aprobado la ley. Para otras cuestiones los trámites parlamentarios son más largos.

Este conflicto podría abrir un nuevo frente en la larga disputa sobre la influencia de las plataformas tecnológicas. Al apuntar a TikTok están señalando una plataforma popular entre millones de personas, especialmente los más jóvenes, justo meses antes de una elección. Los legisladores están tratando de equilibrar las preocupaciones de seguridad con el deseo de no limitar la libertad de expresión. Lo cual es el eterno problema de internet. No deja de ser paradójico que hace un mes Joe Biden abriera su cuenta de TikTok. Y es que hay elecciones, donde la atención es clave. La coherencia moderna son estas cosas.

El éxito de TikTok va más allá de los jóvenes y su entretenimiento, que es probablemente el uso que ahora mismo puedan tener en mente. Según un reciente informe de Pew Research Center, que examina el uso de TikTok por parte de los adultos en Estados Unidos, el uso de TikTok ha pasado del 2% en 2019 al 21% en 2023. Los usuarios ya no solo quieren entretenerse. Tienen una variedad de propósitos: ver videos de baile o coreografías, aprender recetas de cocina, recibir consejos de belleza e incluso leer las noticias. También ha influido en la política y la cultura: el 16% de los adultos dice que ha cambiado su opinión sobre un tema debido a los videos que vio en la plataforma.

Otro caso de relevancia de Tik­Tok se produjo durante el estallido del conflicto en Oriente Próximo del pasado octubre. Las encuestas sobre qué país recibía más apoyo internacional tenían como fuente TikTok. La propia empresa llegó a publicar unos datos alrededor de la cantidad de contenido etiquetado con #freepalestine o #standwithisrael. En realidad el informe habla del papel activo que está siguiendo TikTok para la moderación de contenidos en torno al discurso de odio, la desinformación... TikTok, así, empieza a convertirse en el punto de entrada de internet. En EE UU, según otro estudio, la Generación Z (nacidos a partir de 1995, ya con internet 100% desplegado) busca cada vez más en TikTok y menos en Google. Es decir, cuando quieren saber algo sobre el hotel al que irse de vacaciones o entradas para un concierto, miran alternativas en TikTok.

Tanto poder, lógicamente también tiene sus consecuencias sociales. De hecho, también en EE UU, TikTok tiene ya sus primeras demandas por los problemas sociales y de salud que genera. La ciudad de New York ha demandado a las redes de entretenimiento (antiguamente llamadas redes sociales) TikTok, Meta, Youtube y Snap. ¿Motivo? Agravar la crisis de la salud mental de los jóvenes. Está bien ser relevante; pero también cuidar de las adicciones de la sociedad y el diseño de los productos que fomentan estas prácticas.

En una sociedad que todavía está entendiendo las consecuencias del uso dopamínico de las redes sociales, no sé si la prohibición o cambiar la estructura de una compañía para controlarla mejor es buena alternativa. La Ley Seca dejó muchas lecciones para la historia.

