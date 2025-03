La Alcaldía de Badajoz, a subasta

Comenta Compartir

HOY ha venido informando en las últimas semanas del proceso de cambio de alcalde en Badajoz. Se cumplen dos años del pacto PP-Cs que le entregaba la Alcaldía primero a Fragoso y después a Gragera.

A medida que se acercaba el día de la dimisión del alcalde se ha ido enturbiando el ambiente, al ponerse sobre la mesa la posibilidad de que esa alternancia no se diera. Se ha planteado que alguno de los 14 concejales que eligieron a Fragoso en 2019 cambiara su voto y propiciara que el socialista Ricardo Cabezas, que fue el más votado, se hiciese con la Alcaldía.

Todos los ojos se han dirigido a Alejandro Vélez, el concejal elegido en las listas de Vox, y ahora fuera de la formación. El propio Cabezas le ha pedido a Vélez que se abstenga y le dé así la Alcaldía. Vaya por delante que los 27 concejales tienen derecho a ser elegidos alcalde si así lo estiman sus compañeros de corporación. Pero hay un derecho más importante que respetar: el de los ciudadanos de Badajoz a que el cambio de Alcaldía se haga de manera limpia y transparente. Es entendible que Cabezas recuerde, ante el momento de la Alcaldía vacante, que le asiste el derecho de reclamarla porque fue el más votado, pero sorprende que el líder socialista le pida a Vélez que sea él quien se lo facilite. Más lógico sería que tratase de convencer a Ciudadanos de que en el Ayuntamiento habría más estabilidad y más afinidad con su apoyo que con el del concejal ultra, del que terminaría siendo rehén. Son inimaginables los peajes por los que tendría que pasar Cabezas para mantenerse en el poder.

Sorprende que el PSOE, que defiende que hay que aislar con un 'cordón sanitario' a Vox, le pida el apoyo implícito a Vélez, pues no otra cosa es una abstención que rompería el grupo de gobierno y le daría a Cabezas la Alcaldía. Y llama la atención que Vélez, que abomina de los socialistas y se ha mostrado orgulloso de su ideología franquista, se deje querer y responda que nada está decidido, abriendo la puerta a esa posibilidad. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que inevitablemente se hacen los pacenses ante estos giros políticos. Los cuatro partidos políticos que componen la corporación, más el concejal Vélez, tienen la obligación de explicar qué van a votar y a cambio de qué. Especialmente si cambian el sentido de su voto. Porque si no dan razones convincentes los ciudadanos están legitimados para pensar que ha habido precios ocultos o favores inconfesables. Badajoz no es la finca privada de los políticos que uno vende o alquila a su antojo sin dar cuenta a nadie. La Alcaldía no se subasta.