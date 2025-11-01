Tres en uno

En el general de San Juan de Badajoz hay tres cementerios: El principal o Romántico, el común, y el protestante. La distinta interpretación sobre cada ... uno por los grupos políticos municipales es lo que en 2010 impidió declararlo Bien de Interés Cultural como ahora se ha logrado.

Para el popular, mayoritario en la Corporación, primaban los contenidos histórico-artísticos, valor como referente ciudadano, y ser un hito destacado en la historia de la ciudad.

Creado en 1839, tras sucesivas ampliaciones en la actualidad presenta un sector cuadrangular principal, y otro menor adosado de la misma planta, con una superficie total de aproximadamente ocho hectáreas. Ocho veces el paseo de San Francisco. Alineado en calles bien cuidadas con cipreses y jardines, sus panteones, templetes y tumbas, bastantes trasladadas desde el anterior camposanto de la alcazaba, contiene un rico conjunto de obras de mérito artístico, con figuras, esculturas, símbolos religiosos y obras de afamados arquitectos, escultores, marmolistas y artífices locales, como Civillé, Almendros, Carande, Ascunce, Zoido o Nieto.

Carolina Coronado, los Lucenqui, Felipe Checa, Adelardo Covarsí, Antonio Juez, y otros insignes badajocenses, tienen allí su reposo. Como el joven Reinerio Marcos Hiarte, cuya triste historia se menciona siempre que se habla de tumbas singulares. Además de los panteones monumentales, los nichos murales ofrecen también detalles, epitafios y datos curiosos o de interés sobre viejos paisanos.

Sin descartar tales valores, para el grupo socialista lo importante era sobre todo su significado político y evocador como lugar que conserva la memoria de las víctimas izquierdistas de la Guerra Civil de 1936 y sus turbulentos tiempos anteriores y posteriores, a cuyo efecto primaban este perfil sobre los estéticos o ciudadanos. Para realzar tal simbolismo, en idea que mantienen, su propuesta era convertir la fosa común en que fueron depositados sus afines, en un Memorial de Homenaje, centro de visitas, actos culturales, y celebraciones conmemorativos.

Aneja a la zona principal en que está incluida la fosa común, se halla el Departamento número 5, conocido como cementerio protestantes por acoger a los sepultados al margen del rito católico. Espacio convertido igualmente en lugar de culto para otro colectivo ideológico. En él reposan el pastor evangélico Carlos Liñan, fallecido en 1880, o el niño Silverito Zamora Becerra. Estimado referente masón altamente valorado, pese a su modestia y escasa ocupación, ocupa un pequeño recinto de un cuarto de hectárea, parco en decoraciones, sin arbolado ni vegetación, en el que, en zonas separadas entre sí, se sitúan las tumbas de Narciso Vázquez Lemus, Isidoro Osorio, fundador del Liceo de Artesanos, Ruben Landa y familia, y otros personajes de ideología progresista. Adosados a la tapia de cerramiento se alinean tan solo 40 nichos, de ellos, únicamente la mitad ocupados, y por nombres de significado menor. Unos con identificación y símbolos masónicos, y otros, sorpresivamente, con cruces, imágenes y epitafios católicos.

Considerando todos sus aspectos y superadas las diferencias de hace veinte años, el viejo cementerio de San Bautista será por fin declarado BIC. Lo que significa resaltar otro referente singular de Badajoz.