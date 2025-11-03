HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Cartas al director

Enterramiento Islámico, 25 años de espera

Adel Najjar Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un año más, sigue sin haber soluciones a la carencia de un espacio para el enterramiento islámico en Extremadura. Ya son 25 años de espera ... desde la primera petición de la comunidad musulmana pacense al ayuntamiento de Badajoz. Otras peticiones se presentaron a los ayuntamientos de Talayuela y Plasencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  4. 4

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor
  5. 5 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  10. 10

    Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Enterramiento Islámico, 25 años de espera