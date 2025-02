Aburridos del apocalipsis

Casi dos años después de que irrumpiera en nuestras vidas, el coronavirus, 'mutatis mutandis', sigue aquí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso. Y lo ... que te rondaré, pues ya vamos en España por la sexta ola de la pandemia y, cuando aún sigue haciendo estragos la variante delta, comienza a extenderse su relevo, ómicron, que, según los que saben, será la predominante en unas semanas.

En las dos últimas, puente de la Constitución mediante, los positivos en covid se han disparado exponencialmente en nuestro país, que ya está en riesgo extremo al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes (los 300 en Extremadura) de incidencia acumulada en 14 días. Hace apenas dos meses, rondaba los 40.

El crecimiento de los contagios es trepidante, «uno de los peores que habíamos visto hasta ahora», advirtió el viernes Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud. Y, subrayó, «más casos significa más hospitalizaciones». Por ahora, en España hay poco más de la mitad que hace un año, y en UCI, un tercio menos. Eso es gracias a las vacunas. De hecho, cerca de la mitad de los españoles ingresados en cuidados intensivos no están vacunados o no han recibido la segunda dosis y tienen diez veces más probabilidades de morir. La casi otra mitad de españoles con covid que ocupan camas en las UCI son mayores de 60 a 79 años que se vacunaron en invierno o primavera y no han recibido la tercera dosis, es decir, hace seis meses o más que recibieron la segunda, con lo que su inmunidad se ha reducido bastante. Además, suelen ser personas con patologías crónicas.

No obstante, hay un goteo constante de hospitalizados que se prevé que se acelere con la propagación de ómicron, que, según los primeros estudios, es más contagiosa pero, en principio, más leve, si bien es más hábil burlando las vacunas y reinfectando a gente que ya padeció la enfermedad. Razón por la que los expertos urgen la inoculación de una dosis de refuerzo. Con todo, explicó Van Kerkhove, aunque «tenemos informaciones iniciales que dicen que ómicron es menos grave que delta; sin embargo, si tenemos más casos, eso significa más ingresos, y si los sistemas de salud están saturados, la gente morirá porque no recibirá el tratamiento que necesita». Por ello, la epidemióloga insistió en que nos vacunemos y nos aseguremos en tomar medidas para reducir la exposición al virus.

Mas cada vez nos cuesta más mantener la guardia alta. La prueba ha sido el último puente. «Es como si hubiéramos desarrollado anticuerpos contra el miedo» al sobreexponernos a él, diagnostica el psicólogo Adam Grant en un artículo publicado recientemente en 'The New York Times'. Estamos viviendo, explica, lo que los expertos en riesgo llaman «apocalipsis aburrido». Hemos visto ya tantas veces esta película de terror titulada covid-19 que ya nos hastía más que asustarnos. En consecuencia, las alarmas ya no nos alarman y hemos relajado las precauciones, lo que complica los esfuerzos de las autoridades por frenar la propagación de la enésima mutación del virus. A ello se suma que dichas autoridades se muestran menos tajantes en aplicar restricciones para atajar los contagios temerosas de ralentizar aún más la recuperación de la economía. ¿Pero sin vida de qué vale conservar la bolsa? No se trata de vivir con el miedo en el cuerpo, porque eso es un sinvivir, pero si olvidamos todo lo aprendido y nos descuidamos, esto será el cuento (de terror) de nunca acabar y, cada vez que despertemos, el coronavirus seguirá allí.