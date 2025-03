Zapatero sobre el indulto del PP a Puigdemont: «Es el fin a meses de hipocresía»

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero permanece fiel a sus citas para los mítines electorales socialistas. Este domingo viajó hasta Ferrol para apoyar a José ... Ramón Gómez Besteiro como presidente a la Xunta.

El ex jefe del Ejecutivo centró la mayor parte de su discurso en el indulto que el PP habría planteado para Carles Puigdemont y el hecho de que Alberto Núñez Feijóo sopesara una ley de amnistía a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts a su investidura. Zapatero relacionó la revelación de estas negociaciones con la amenaza que lanzó Puigdemont el jueves de hacer públicas las conversaciones que su formación mantuvo con los populares y consideró que Feijóo ha tratado de realizar «una voladura controlada» de la realidad. «Es el fin de una infamia y una hipocresía que ha durado meses», resumió en relación a las manifestaciones que ha convocado el PP contra la ley de amnistía. «La próxima -ironizó- la convocará Feijóo contra el propio Feijóo».

Zapatero se preguntó por qué cuando el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a Oriol Junqueras y al resto de presos del 'procés' el PP acusó al presidente de traicionar a los españoles y ahora los populares estarían dispuestos a hacer lo mismo con Puigdemont «a cambio de que se porte bien». Una posibilidad, en cualquier caso, inviable ya que solo los condenados en firme pueden recibir la medida de gracia, y Puigdemont siquiera ha sido juzgado.

Y sobre la amnistía afirmó: «Ahora dicen que como no era legal, que no se decidieron. No, no, no, el problema no era que no era legal. Es que no podías aprobarla porque Vox no te hubiese votado eso nunca».

«Estoy por ir al mitin de esta tarde de Feijóo a escuchar como se explica», concluyó con sorna el ex presidente.