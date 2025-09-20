HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede de Vodafone, en Madrid. EP

Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la violencia de género

Las mismas fuentes destacan que el sistema protege hoy a más de 4.000 víctimas en todo el territorio nacional

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:17

Fuentes de Vodafone España han señalado que el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género se encuentra plenamente operativo y que mantiene la continuidad del servicio y la seguridad de las mujeres bajo protección. La compañía recalca que su prioridad «ha sido y sigue siendo velar por la seguridad de las víctimas en todo momento».

El servicio se presta al Ministerio de Igualdad a través de la UTE Vodafone-Securitas, donde Vodafone se encarga de la plataforma tecnológica, los dispositivos y el software necesarios para su funcionamiento. Según fuentes de Vodafone, durante el traspaso de contrato en 2024 se produjeron determinados fallos en la transmisión de los datos entre la UTE saliente y la entrante, resueltos en su momento, y cuya información está actualmente accesible para las autoridades competentes.

Las mismas fuentes destacan que el sistema protege hoy a más de 4.000 víctimas en todo el territorio nacional, con un funcionamiento estable y sin alteraciones significativas. El brazalete utilizado, suministrado por Oysta Spain (Grupo Access), es un dispositivo certificado en la Unión Europea que incorpora sistemas avanzados de seguridad, sensores de manipulación, cifrado de comunicaciones y geolocalización en tiempo real.

El nuevo modelo procesa más de 30 millones de posiciones diarias y alrededor de 1.700 alertas de proximidad, combinando GPS, redes móviles de cualquier operador y WiFi para reforzar la trazabilidad y la precisión de la localización. Además, dispone de centros de datos redundados y protocolos de respuesta inmediata en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

