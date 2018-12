Viajera, alegre, estudiosa y comprometida: Así era Laura La vocación por el dibujo le llevó a cubrir la plaza de profesora de Plástica en el instituto Vázquez Díaz de Nerva (Huelva) al que se incorporó el 4 de diciembre EFE Zamora Martes, 18 diciembre 2018, 13:55

La joven profesora Laura Luelmo, cuyo cadáver fue encontrado ayer en El Campillo (Huelva), era una mujer viajera, alegre, estudiosa y comprometida, según recuerdan familiares y compañeros de trabajo de esta zamorana de 26 años amante del dibujo y la ilustración.

Hija de padres funcionarios, él ingeniero agrónomo en Agricultura de la Junta de Castilla y León en Zamora recién jubilado y ella trabajadora en el servicio de Empleo de Zamora, Laura Luelmo estudió al igual que su hermano y su hermana en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora. Posteriormente hizo Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y allí descubrió sus dotes como caricaturista y retratista y la vocación por el dibujo que le llevó a cubrir la plaza de profesora de Plástica en el instituto Vázquez Díaz de Nerva (Huelva) al que se incorporó el 4 de diciembre.

Durante su etapa de estudios de graduado en Salamanca tuvo la oportunidad de participar en un intercambio con la universidad mexicana de las Américas de Puebla y compatibilizar sus dos pasiones: la pintura y viajar, tal y como señaló en su perfil de la red Linkedin.

Tras concluir sus estudios universitarios, Laura continuó su formación y para ello no le importó viajar a otros lugares de España como Valencia, donde hizo un máster para especializarse como profesora de Secundaria y Bachillerato en dibujo. Fue en esta etapa cuando en su perfil de Twitter, en la que el último mensaje que aparece fue con motivo de la celebración del Día Internacional del a Mujer, el 8-M, en el que colgó una ilustración suya con el lema: «Tu proyecto eres tú». Antes había dejado constancia de su compromiso con la igualdad y contra la violencia machista al retuitear: «Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ese es el problema».

La profesora zamorana también recaló para completar su formación en Madrid, donde cursó un máster en diseño y hace dos años mostró su habilidad como caricaturista durante unas jornadas de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional.

Docencia

Tras realizar diversos trabajos como ilustradora, diseñadora y fotógrafa, decidió orientar su trabajo hacia la docencia y para ello preparó las oposiciones de profesora, que consiguió aprobar, aunque sin plaza. Por ello, no dudó en incorporarse como docente al colegio concertado Nuestra Señora del Rocío de Zamora para cubrir una sustitución por baja por maternidad. En este centro del barrio de San José Obrero de Zamora estuvo hasta que hace unas semanas la llamaron para cubrir una vacante también en un instituto de la localidad onubense de Nerva.

Pese a que irse a Huelva significaba dejar de estar cerca de su familia y de su novio, un piloto de motocross de Villabuena del Puente, Laura aceptó marcharse a más de quinientos kilómetros de distancia de su ciudad con el fin de seguir en la bolsa de empleo de docentes de Andalucía. A finales de noviembre se despidió de sus compañeros del colegio zamorano y unos días después, el pasado 4 de diciembre, se incorporó al instituto de Nerva.

El 10 de diciembre, por mediación de otra compañera profesora, se instaló en la casa de El Campillo; solo dos días después, el pasado miércoles, desapareció cuando había salido a correr a primera hora de la tarde, y ayer fue hallado su cuerpo entre matorrales a cuatro kilómetros del pueblo.