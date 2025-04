Verificador | Las infraestructuras y las elecciones en Euskadi, presentes en el segundo día del debate

Alberto Núñez Feijóo afronta este miércoles la segunda jornada del debate de investidura ante el Congreso de los Diputados. En las distintas intervenciones se han afirmado datos políticos y económicos con mayor o menor acierto.

Feijóo: «Sánchez no hubiese gobernado sin el apoyo de Podemos»

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a la Moncloa en mayo de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Uno de los partidos que le dio sus votos fue, efectivamente, Podemos. Al igual que sucedió tras las elecciones del 10 de noviembre de 2020, cuando se formó el primer Gobierno de coalición de la historia y los morados pasaron a formar parte del mismo.

Apoyos que ha prestado el PNV

En su turno de intervención en el debate de investidura de Feijóo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que «desde la transición, en las trece investiduras que ha habido solo hemos votado a favor tres veces».

El PNV apoyó con sus «síes» a Felipe González (PSOE) en 1993, cuando el dirigente socialista ganó sus cuartas elecciones pero le faltaban 16 escaños para la mayoría absoluta, que tuvieron que «prestarle» la CiU de Jordi Pujol y el PNV de Xabier Arzalluz. También lo hizo en 1996, cuando el PP de José María Azanar, con 156 escaños, tuvo que pactar también con CiU en el conocido 'pacto del Majestic', y los cinco diputados del PNV sirvieron para obtener un acuerdo fiscal con el País Vasco. La última ocasión fue en 2020 con el sí de los seis diputados del PNV a Pedro Sánchez (PSOE).

Escudo social

La portavoz de EH Bildu ha recordado a Feijóo que «gracias a su partido pueden controlar los alquileres y favorecer el acceso a la vivienda» y se aplicaron los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas que usted parece ahora compartir.

La formación abertzale junto a ERC acordó con el Gobierno de Sánchez en el mes de abril prorrogar el límite del alquiler durante 2023 y en el mes de julio pidió convertir en permanentes los impuestos a la banca, eléctricas y grandes fortunas.

Sin embargo, EH Bildu votó en contra de la reforma laboral, el proyecto estrella de Yolanda Díaz hace dos años.

Representación política del PP en Euskadi

«Su partido roza la marginalidad política en nuestro país» ha dicho la portavoz de EH Bildu a Alberto Núñez Feijóo. En las elecciones del 23-J el PP obtuvo en el País Vasco el 11,5% de los votos (2,7 puntos más que en 2019) y un escaño más, dos diputados. Sí es cierto que en las últimas elecciones autonómicas, las de 2020, el PP liderado por Carlos Iturgaiz, que se presentó en coalición con Ciudadanos, vio reducida a la mitad su representación en el Parlamento vasco, de seis a tres diputados

Aznar pactó con la antigua Convergència

Marta Lois, portavoz parlamentaria y diputada de Sumar, ha reprochado al líder del PP sus críticas a las conversaciones entre su partido y los independentistas al recordar que José María Aznar pactaba en el pasado con Convergencia i Unió -una formación que se disolvió y cuyos miembros fundaron Junts, el partido de Carles Puigdemont-. El expresidente popular sí que pactó con los independentistas para alcanzar la Moncloa en 1996.

El bulo sobre la destrucción de presas

Santiago Abascal ha vuelto a repetir en el debate de investidura un bulo viral al que ya se refirió durante la campaña del 23-J sobre la supuesta destrucción de presas pese a la sequía. El líder Vox ha criticado que el Gobierno «ha derribado presas en plena sequía» y ha «dinamitado centrales térmicas». En realidad, lo que se han quitado son azudes y obstáculos en tramos de los ríos, como pide la UE, y se ha completado la clausura de centrales térmicas de carbón cuyo proceso comenzó hace varios años.

«Vox da más miedo que Bildu»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Feijóo en su intervención que algunos líderes del PP han demonizado a su partido de dar«más miedo que Bildu». En concreto, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, reclamó una semana después del 23-J un pacto de gobernabilidad entre PP y PSOE y afirmó que el «comportamiento de algunos dirigentes» de la formación de extrema derecha provocaba «más miedo al electorado» que ERC y Bildu.

Pobreza

El diputado del PSOE, Óscar Puente, aclara a Feijóo que «se ha evitado que 1,5 millones de personas caigan en la pobreza» y desmiente «que haya 500.000 pobres más». En realidad, la tasa de pobreza (Arope) afecta al 26% de la población, un punto menos que en 2019, aunque ese porcentaje no refleja el millón y medio de personas.

Puente fue alcalde tras perder las elecciones

El candidato del PP ha recordado a Puente, después de que éste le recriminase que reclame su derecho a gobernar al ser la lista más votada, que en 2015 fue alcalde de Valladolid pese a perder las municipales. El PP obtuvo en aquellas elecciones 12 concejales y el PSOE 8, pero Puente pudo gobernar gracias a un pacto con Valladolid toma la Palabra y SíVa (Podemos).

Feijóo, a Sánchez: «Usted me pedía celebrar seis debates antes de las elecciones»

El presidente del PSOE sí que propuso antes del 23-J llevar a cabo seis debates con Alberto Núñez Feijóo, pero el líder del PP se negó y solo aceptó un 'cara a cara'. Ahora el presidente popular reprocha a Pedro Sánchez no haber tomado la palabra en el debate de investidura y habérsela cedido a Óscar Puente, diputado y exalcalde de Valladolid.

Sobresueldos en el PP

Puente se ha referido a los «sobresueldos» que cobran algunos dirigentes del PP. El líder gallego percibió 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario del PP en el Senado, según el último boletín de la Cámara Alta, en el que aparecen publicadas las declaraciones de bienes y rentas de los senadores entrantes y salientes en la nueva legislatura. A ese salario hay que añadir 21.687 euros de la Xunta de Galicia y 1.770 euros del Parlamento gallego, correspondientes al periodo previo a su llegada a Madrid. Además, declaró 2.112 en dividendos de sus acciones y 5.584 euros de rendimiento de bienes inmuebles. Hasta entonces se sabía que Feijóo cobró en 2022 un total de 39.260 euros por «gastos de representación» de su partido, una cantidad que ya desveló la formación el 28 de junio después de que lo publicasen varios medios.

Salario mínimo interprofesional

El diputado Óscar Puente ha reprochado al PP que «hace falta cuajo para erigirse en defensor de la igualdad y contar en contra de la subida del salario mínimo». En realidad, el PP no ha votado en contra de esta propuesta, ya que no pasa por el Congreso, sino que es un real decreto ley aprobado directamente por el Gobierno. Lo que el PP sí ha hecho es mostrarse en contra de subidas sin acuerdo con la patronal.

Puente acusa al PP de querer hacer un «tamayazo»

Los populares han negado en las últimas semanas las acusaciones vertidas al respecto desde Ferraz, donde sostienen que el PP está apelando al «transfuguismo» para conseguir los cuatro votos que a Alberto Núñez Feijóo le faltarían para ser investido presidente. El PP sí que ha apelado «a la conciencia» de los diputados de las distintas fuerzas políticas que estén en contra de una eventual ley de amnistía para el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de responsables del 1-0.

Investidura de Rajoy en 2016

«Si en 2016 Rajoy fue investido no fue por los grupos en los que ahora busca apoyo sino por la abstención de quince diputados socialistas», ha dicho Óscar Puente en su intervención en nombre del PSOE. Rajoy fue elegido presidente por mayoría simple con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. En ellas se contaban, con desmarques en la disciplina de voto, las de los diputados socialistas tras un cisma en el partido que había llevado a la defenestración de Pedro Sánchez, aferrado al 'no es no' contra Rajoy.

Cinco años sin renovar el CGPJ

El diputado del PSOE, Óscar Puente, ha dado comienzo a su intervención haciendo mención a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace casi ya cinco años por la falta de acuerdo político. El PP vetó cualquier acuerdo de renovación desde 2018 y el cruce de reproches entre ambas formaciones desde entonces ha sido constante.

Plazas vacantes

Feijóo ha apuntado que «pese a registrar oficialmente más de 2,7 millones de desempleados en España, la economía acusa la falta de casi un millón de trabajadores». En realidad, la última cifra oficial, del INE, indica que hay 148.091 plazas vacantes hasta el segundo trimestre de 2023.

Feijóo acusa al PSOE de «purgar socialistas discrepantes»

El PSOE expulsó semanas atrás a Nicolas Redondo, histórico líder del socialismo vasco, por criticar a la actual dirección de Ferraz y la posible ley de amnistía para los responsables de la consulta ilegal del 1-0. Sin embargo, no ha trascendido que los de Pedro Sánchez hayan expulsado de la formación a más dirigentes o militantes críticos con el actual secretario general.

Cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental

El líder del PP ha reprochado durante su discurso que el Gobierno no haya ofrecido explicaciones del cambio de postura respecto al Sáhara Occidental efectuado por Pedro Sánchez, quien dio un giro radical a la posición tradicional de España en este asunto al defender que la propuesta que Marruecos realizó en 2007 para la excolonia española era la más «seria, realista y creíble para la resolución del conflicto». El Ejecutivo enterraba así cualquier posibilidad de independencia para el Sáhara Occidental.

La Guardia Civil no ha salido de Navarra

Feijóo ha asegurado que quiere gobernar «sin laminar a nadie en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por razones discrecionales» y garantizar que «la Guardia Civil no salga de Navarra». El PP ha repetido en varias ocasiones que el PSOE en sus acuerdos con EH Bildu había dejado sin competencias a la Guardia Civil en esta comunidad pero solo han cedido las competencias de tráfico por el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor

«El PP nunca congeló las pensiones»

Feijóo ha recordado en su discurso que «el PP nunca congeló las pensiones como sí hizo el PSOE. Ni apoya reducirlas como prevé la actual en vigor». Durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy, las pensiones crecieron, al menos, un 0,25%, aunque en algunos ejercicios esa cifra fue inferior al incremento de la inflación media anual.

La inversión extranjera se ha desplomado

Núñez Feijóo critica al Gobierno que «la inversión extranjera se ha desplomado un 74% en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo período del año anterior». En concreto, los últimos datos hechos públicos por la Secretaría de Estado y Comercio indican que entre abril y junio el flujo de capital foráneo que llegó a nuestro país fue de apenas 2.074 millones, la cifra más baja para un trimestre en más de una década.

El PP ha ganado todos los comicios desde la llegada de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP en abril de 2022 tras reemplazar a Pablo Casado y desde entonces los populares se han presentado a dos procesos electorales: las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, donde el PP ganó en la mayoría de comunidades, y las elecciones generales del pasado 23-J, en las que los de Feijóo resultaron ganadores por delante del PSOE -a pesar de no haber reunido los apoyos necesarios para convertirse en presidente en esta moción de censura.

Feijóo: «Tengo a disposición los votos para convertirme en presidente del Gobierno»

En el PP llevan días defendiendo que su candidato podría convertirse en presidente del Gobierno si aceptase las exigencias de Carles Puigdemont respecto a la amnistía, pero la realidad es que Génova no ha llegado a negociar con el expresidente de la Generalitat de forma directa.

«Puigdemont ha exigido lo mismo a los dos candidatos»

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, puso el 5 de septiembre sus condiciones para iniciar un proceso de negociación para la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno. Estas pasan por una ley de amnistía y el reconocimiento de la «legitimidad democrática» del independentismo. Puigdemont dejó claro que no renunciaba a la unilateralidad y advirtió tanto a Feijóo como Sánchez. «O elecciones o pacto con nosotros».

La tasa de pobreza en España

Alberto Núñez Feijóo apunta que quiere acabar con una tasa de pobreza que afecta «a un cuarto de la población», cuando en realidad es de un quinto, al ser la tasa de pobreza de un 20,4%, según la última referencia del INE. El umbral de pobreza para el conjunto nacional en un año determinado se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (o renta equivalente) de todos los hogares a nivel nacional.

La amnistía en los programas electorales

Al inicio de su intervención, Feijóo ha apelado a esa mayoría de españoles que el 23-J votaron a partidos que no llevaban en sus programas la amnistía, autodeterminación ni niguna otra fórmula equivalente o análoga.

Sólo PP y Vox se refieren en sus respectivos programas a la posible medida de gracia o la independencia. En la página 70 de su programa, el PP apostaba por regular «conductas de deslealtad de las instituciones» que pongan «en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional».

Vox, en la página 16, proponía «reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas». Ni PSOE ni Sumar mencionan ninguna de estas fórmulas en sus respectivos programas.

Feijóo acusa al PSOE de llamar «fachas con toga» a los jueces

Desde el Gobierno de coalición sí que se habló de «fachas con toga» para referirse a los jueces tras la polémica del 'solo sí es sí'. En concreto, fueron varios dirigentes de Podemos los que hablaron en esos términos de los magistrados. Ningún dirigente socialista pronunció esas palabras.

Recuperación del PIB prepandemia

Feijóo indica que «estamos a la cola en recuperación el PIB prepandemia». Con la última revisión de los datos del INE, actualizada la semana pasada, España es uno de los países que recuperó su PIB prepandemia en 2022, aunque desde 2019 el crecimiento es prácticamente cero, situándose en el último puesto del ranking europeo.

Tasas de paro

El candidato del PP ha afirmado que «tenemos el doble de desempleo que el resto de Europa. Encabezamos el desempleo general y juvenil. Y registramos el segundo mayor desempleo femenino». Aunque la tasa de paro general de España se encuentra en el 11,6%, la juvenil es del 26% y la femenina es del 13,2%.

El PP solo se negó a hablar con Bildu tras las elecciones del 23-J

Tras resultar vencedores las pasadas generales, los populares únicamente excluyeron a Bildu de las conversaciones que estaban dispuestos a mantener de cara a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Génova sí que defendió hablar con el resto de fuerzas independentistas, como ERC, Junts o el PNV.

Subidas de impuestos

El candidato del PP ha afirmado que Pedro Sánchez ha materializado «42 subidas fiscales» y que los españoles han pagado 42.656 millones más en impuestos que en 2019«. En realidad, el Gobierno ha aprobado subidas en IRPF (para rentas altas), Sociedades (para grandes empresas) y Patrimonio (para grandes fortunas). Aunque el PP incluye en estas alzas las cotizaciones sociales, que no son impuestos. Los 42.656 millones de más se deben en parte a la propia actividad económica, y no exclusivamente a cambios en la legislación de los impuestos.