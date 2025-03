El vaticanista que pilotó el 1-O, fue a la cárcel y luego se hizo socio de Sánchez

Oriol Junqueras lo ha sido casi todo en política. Fue alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), europarlamentario, diputado en el Congreso, vicepresidente de la ... Generalitat y consejero de Economía. Antes de todo, fue historiador. Vaticanista. Es católico practicante. Algunos le llaman 'mosén'. Lleva años en la cosa pública. Pero siente que tiene una espina clavada: no ha sido presidente de la Generalitat. Una vez ha ganado las primarias, Junqueras (Barcelona, 1969) coge las riendas del partido cuatro años más, después de 13 en el cargo, y se pone como objetivo recoser la formación, tras un congreso muy duro. Su objetivo último es ser candidato a la presidencia de la Generalitat en 2028. De momento está inhabilitado y no puede concurrir a las elecciones.

Como máximo responsable del referéndum ilegal de 2017 (Puigdemont asignó la organización a la Consejería de Economía y a Vicepresidencia, en manos del líder de ERC), fue condenado a trece años de prisión por sedición y malversación y a 13 años de inhabilitación. Estuvo tres años en la cárcel. Fue indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La inhabilitación, no obstante, sigue vigente. Si no es amnistiado, no podrá presentarse a las elecciones. Se especula ya con que podría volver a ser indultado por el Gobierno para que su expediente quede totalmente limpio y pueda ser presidenciable.

Su reto es enfrentarse a Carles Puigdemont, líder de Junts, en un duelo por la hegemonía del independentismo. Fueron los dos pesos pesados del 'procés'. Ahora son enemigos acérrimos. Primero se enfrentó a Mas y luego a Puigdemont. Su relación, durante los meses calientes del 'procés', fue mucho más cordial con Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, que con sus socios independentistas. Sus rivales en el secesionismo le acusan de haber engañado a todos los miembros del estado mayor del 'procés'. Prometió que lo tenía todo preparado para el día de la desconexión, pero no hizo nada con las llamadas estructuras de estado. Además, sus adversarios, también en ERC, le acusan de cobarde.

Uno de sus lemas siempre ha sido 'junquerismo es amor'. Pero ya hace tiempo que este eslogan ha quedado desfasado. Con Puigdemont no puede ni verse (no hablan nunca) y en su partido ha tenido enfrentamientos con todos los que en algún momento fueron sus más estrechos colaboradores. Es el caso de Pere Aragonès, que fue su número dos en Economía y que como presidente de la Generalitat chocó con el jefe del partido. Lo mismo con Marta Rovira, secretaria general durante los 13 años de su mandato en el partido. Tras la declaración unilateral de independencia, para la que apretó públicamente aunque luego en las reuniones en privado dicen que calló más de la cuenta, «se escondió asustado», según denunció Xavier Vendrell, antiguo dirigente de ERC, en el monasterio de Montserrat. Su enemistad con Puigdemont se gestó durante el 'procés'. Se sintió engañado por el expresidente, que no le informó de sus intenciones de huir a Bruselas, días después de la DUI. El 'procés' fue un continuo toma y daca entre Puigdemont y Junqueras. Uno y otro tenían más ganas del fracaso de su adversario que del éxito de la secesión.

Hasta 2017, abogó por el choque contra el Estado. Pero tras el fracaso del 'procés', moduló su discurso. Suya es la estrategia pragmática en Madrid de dar apoyo al Gobierno de Sánchez y de intentar ampliar la base para sumar votantes no independentistas para ERC. Ahora, como en 2011, se pone al frente de un partido que está quebrado. En 2011, cuando fue elegido presidente de la formación por primera vez, los republicanos estaban en una crisis muy profunda, tras la guerra entre Puigcercós y Carod Rovira. La guerra ahora ha sido contra Marta Rovira, su mano derecha durante 13 años. Su nueva secretaria general es Elisenda Alamany, líder del partido en Barcelona, dirigente que procede de los comunes y que aboga por el entendimiento con los socialistas. Gabriel Rufián, 'junquerista' desde el primer día, ganará galones. Ya dirige el grupo parlamentario en el Congreso, pero a partir de ahora mandará más.