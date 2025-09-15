HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso EFE

Sumar pide ampliar los boicots a Israel y su veto en Eurovisión

El ministro Ernest Urtasun aboga por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio» en Gaza

Ander Azpiroz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

Los partidos a la izquierda del PSOE sacan pecho el día después de la protesta que obligó a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España cuando aún restaban 50 kilómetros para meta.

Desde Sumar Yolanda Díaz ya manifestó su satisfacción por el éxito de la protesta propalestina que se ha dejado sentir a lo largo de toda la carrera y que comenzó como un movimiento en contra de la presencia de un equipo israelí dentro del pelotón. Poco a poco las manifestaciones fueron cobrando fuerza hasta alcanzar su momento culminante ayer en las calles de Madrid.

Ernest Urtasun abogó este lunes por ir un paso más allá y ampliar el boicot. «No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI», justificó.

El ministro de Cultura puso el foco en Eurovisión. No sería el primer veto de la organización. Rusia ya ha sido expulsado del Festival por la invasión de Ucrania. La decisión queda en manos de las televisiones que organizan Eurovisión. De momento ya se han pronunciado a favor de prohibir la participación de Israel canales de País Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Su mensaje ha sido claro: si Israel participa en el festival ellos no acudirán.

Hipocresia del Gobierno

Podemos aprovechó la jornada del día después para atacar al Gobierno, al que acusó de «hipocresía vomitiva» por decir que está a favor de la movilización ciudadana, mientras se niega a romper relaciones con Israel. El portavoz morado, Pablo Fernández, también tuvo calificativos para PP y Vox: «La derecha es colaboradora de los nuevos nazis sionistas del estado terrorista y genocida de Israel».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9

    Un lugar para perderse en Mérida
  10. 10 El Santa Amalia deja al Badajoz en números rojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sumar pide ampliar los boicots a Israel y su veto en Eurovisión

Sumar pide ampliar los boicots a Israel y su veto en Eurovisión