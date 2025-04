La UE retrasa la creación de la Macrorregión del Arco Atlántico de la que forma parte Euskadi

La Unión Europea (UE) retrasa el debate sobre la creación de la Macrorregión del Arco Atlántico, de la que formaría parte Euskadi junto a Asturias, ... Galicia, Navarra y Aquitania; y que agruparía a Portugal, España, Francia e Irlanda. La iniciativa, que se iba a discutir a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales de este martes en Bruselas, finalmente ha sido retirada del orden del día al considerar que «no estaba lo suficientemente madura», según han informado fuentes diplomáticas. «Hace falta más trabajo para que todas las partes implicadas estén alineadas para hacer avanzar esta cuestión», han añadido estas mismas fuentes.

Aunque el trabajo en la capital comunitaria continúa a nivel técnico, la retirada del asunto de la reunión ministerial de este martes retrasa la constitución de este proyecto impulsado por el Gobierno vasco y que tiene como objetivo que las regiones atlánticas no se queden fuera de las inversiones comunitarias. La semana pasada el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, celebró que los ministros de los Veintisiete fueran a tratar la creación de la Macrorregión Atlántica, en lo que aseguró que suponía «un espaldarazo» al trabajo realizado hasta ahora por Euskadi. Zupiria también destacó que «tenía esperanza» de que la Presidencia Española del Consejo Europeo diera «los pasos necesarios» para su conformación.

Pero, por el momento, esta cuestión deberá esperar. La ambición de Euskadi es que la iniciativa madure a nivel europeo y que la Macrorregión Atlántica obtenga el mismo estatus que las macrorregiones ya reconocidas: la Báltica, la Alpina, la del Danubio y la Adriático-Jónica. El lehendakari Iñigo Urkullu también ha reclamado en numerosas ocasiones «un esfuerzo compartido y responsable» de los gobiernos regionales y el Ejecutivo español para reivindicar el Corredor Atlántico ferroviario y las interconexiones eléctricas y energéticas de la región. Y aprovechó su intervención en el Foro de Expectativas Económicas organizado por El Correo y Banco Santander para reivindicar que el retraso de la puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi es «una política y una competencia» del Gobierno español.

Ya en mayo, la Comisión Europea fijó como una de sus prioridades la ejecución del enlace de alta velocidad que conectará Francia y España a través de Euskadi y anunció que inyectará 87 millones de fondos adicionales para completar el trazado. Preocupan especialmente los retrasos que acumula

Preocupan, igualmente, los retrasos que acumula el tramo francés de este proyecto, más desde que el pasado febrero el Ejecutivo galo anunciara que esta obra no es prioritaria y que no se completará antes de 2042, doce años después de lo previsto por Bruselas. Tanto el Ejecutivo comunitario como el presidente español, Pedro Sánchez, y el lehendakari han instado al Elíseo a que acelere esta interconexión. El Parlamento Europeo también abrió la puerta, a través de una resolución, a que los países que no cumplan con los plazos que reclama el Ejecutivo comunitario estén obligados a devolver los fondos europeos recibidos.