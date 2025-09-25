HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del tribunal juzgador: Carmen Lamela, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Susana Polo, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. CGPJ

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

La ponente de la sentencia será Susana Polo, quien junto a su colega Ana Ferrer conforman la minoría del bloque progresista en un órgano de siete magistrados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:44

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves la composición del tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un ... delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones populares le piden hasta seis años de prisión. El órgano estará compuesto por siete magistrados, lo presidirá el máximo responsable de la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recientemente designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la ponente de la sentencia será la magistrada Susana Polo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz
  2. 2 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  5. 5 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  6. 6 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  7. 7

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  10. 10 Atropello en un paso de peatones de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz