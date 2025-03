«Tómate una pastilla», el insulto de un diputado de Vox a una diputada de Podemos en el Congreso

«Tómate una pastilla». El pleno del Congreso que se ha celebrado este jueves ha sufrido una sacudida después de que el diputadod de Vox ... Pedro Fernández haya soltado ese improperio a la diputada de Podemos Martina Velarde cuando esta volvía a su escaño tras intervenir en la tribuna de oradores. Un gesto por el que la parlamentaria morada ha recibido el apoyo tanto del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como de la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro.

Posteriormente, la propia Velarde y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han registrado una queja ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para pedir que se sancione el comportamiento del diputado, que tildan de «machista», «absolutamente intolerable» y un ejemplo de «violencia política» a la que se enfrentan las mujeres.

La presidenta de la Cámara baja también ha avisado de que no va a tolerar que se haga «apología del franquismo» y ha ordenado retirar del Diario de Sesiones los elogios a la dictadura que pronunció el pasado martes el dirigente de Vox Manuel Mariscal.

El diputado de Vox por Toledo aprovechó su intervención en el debate previo a la votación del nuevo presidente de RTVE para señalar que, «gracias a las redes sociales», muchos jóvenes «están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura» como a su juicio «vende» el Gobierno«, sino »una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional«.

Disculpas de la presidencia

Armengol ha pedido «disculpas» al hemiciclo porque, pese a estar presidiendo la sesión plenaria en aquel momento, no escuchó esas palabras de Mariscal y ha explicado que después, tras visualizar la grabación, ha llegado a la conclusión de que no son «aceptables» y por eso ha ordenado su retirada. En realidad los comentarios no se eliminarán sino que se pondrán entre corchetes en el Diario de Sesiones con una llamada explicando que fueron censuradas por la Presidencia.