El Supremo prohíbe a un 'youtuber' utilizar la plataforma en cinco años

e. c.

Fernando Morales Rodriguez Madrid Martes, 31 de mayo 2022, 19:07 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo confirmó este martes la prohibición de usar Youtube durante cinco años al 'influencer' Kanghua Ren, conocido como 'Reset'. El Pleno de la Sala de lo Penal ha estimado un recurso de la Fiscalía y ha confirmado la condena que un juzgado de Barcelona impuso al joven por humillar a una persona sin techo a la que grabó después de darle unas galletas rellenas de pasta dental en la calle en 2017. La decisión del Pleno sobre el papel de las redes sociales como instrumentos del delito es inédita y fija doctrina al avalar esta condena.

A la espera de conocer la sentencia, en la que tres magistrados podrían formular votos particulares, la resolución del Supremo llegó tras el rechazo de la Audiencia Provincial de Barcelona de mantener a 'ReSet' aislado de Youtube tras ser castigado por un delito contra la integridad moral de Gheorghe L., de 52 años, el ciudadano 'sin techo' rumano que fue víctima de uno de los «retos« del popular 'youtuber'.

En un primer momento, un juzgado de lo penal optó por imponerle también una pena de prisión de 15 meses y una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasionados y la prohibición de acceder a la red social. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona, tras ser recurrida la sentencia, mantuvo la condena de prisión pero retiró la orden de alejamiento de la red social.

«Le ayudará a lavarse los dientes»

Todo por unos hechos con el que el joven de 21 años, que contaba en ese momento con un millón de seguidores, se embolsó 2.180 euros. En el vídeo, 'ReSet' entabla una breve conversación con Gheorghe, a quien entrega un billete de 20 euros y las galletas. El hombre se las come. «A lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo: esto le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los limpia desde que se volvió pobre», explicaba el 'youtuber'.

La difusión del vídeo provocó un escándalo que motivó una primera 'disculpa' del joven. Al día siguiente fue a ver a Gheorghe, le preguntó cómo le habían sentado las galletas y emitió un nuevo vídeo: «La gente exagera por bromas en la calle a un vagabundo, que seguro que si se lo hago a una persona normal no dirían nada».

No obstante, pocos días después, 'Reset' retiró el video y se presentó donde se encontraba Gheorghe con mantas y un amigo con la intención de pasar la noche con él. Pero su decisión no hizo más que agravar el problema. Un vecino avisó a la Gaurdia Urbana y el indigente aseguró desconocer quien era el joven y aseguró que había temido por su vida. Además, a parte de asegurar que las galletas le habían sentado mal, el indigente desveló que el yotuber le había ofrecido 300 euros «para que no hablara».

Temas

Internet

Youtube