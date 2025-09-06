HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos el pasado 10 de junio durante el registro de su casa en Valencia en el que el que le fue incautado el disco duro en el que afirma que estaban las fotografías de las mujeres que se han filtrado Efe

El Supremo descarta que la UCO esté detrás de las filtraciones de las fotos de mujeres que guardaba Ábalos

El juez dice que no hay «indicio alguno» de que la Guardia Civil haya pasado a la prensa las imágenes de chicas que tenía en sus dispositivos, tal y como denunció el exministro

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:09

El juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, rechaza de plano las acusaciones de José Luis Ábalos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la ... Guardia Civil se está dedicando a filtrar a la prensa las numerosas fotografías sobre mujeres que él almacenaba en los dispositivos incautados en el marco de la investigación sobre la supuesta trama corrupta que presuntamente encabezaba Santos Cerdán y de la que formarían parte el propio exministro de Transportes y quien fuera su asesor, Koldo García. El instructor, más bien, apunta a que esas filtraciones son culpa del propio Ábalos, ya que no ha controlado a quién ha repartido copia de sus pendrives con ese material tan íntimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  5. 5 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  6. 6

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  7. 7 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  10. 10 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Supremo descarta que la UCO esté detrás de las filtraciones de las fotos de mujeres que guardaba Ábalos

El Supremo descarta que la UCO esté detrás de las filtraciones de las fotos de mujeres que guardaba Ábalos