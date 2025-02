Sumar y los socios del Gobierno se debaten entre el «apoyo total» a Sánchez y los cálculos electorales

La decisión de Pedro Sánchez de replantear su futuro como presidente ha dejado en fuera de juego a todo espectro político que comparten Sumar y los socios parlamentarios de investidura. Pasado el sobresalto inicial, las primeras reacciones llegaron acompañadas del inevitable cálculo electorale. Especialmente en ... Sumar, partido que comparte Consejo de Ministros con el PSOE y cuyas estructuras son muy sensibles a los vaivenes del presidente, sobre todo en un «momento difícil» como el actual, reconocía su líder, Yolanda Díaz, en el mensaje con el que mandaba «total apoyo al presidente» –la única vez que se ha pronunciado al respecto en las últimas horas–.

Las organizaciones que componen la coalición magenta se debaten entre un sentimiento agridulce. Respaldan al dirigente socialista y se identifican con lo que interpretan como «el acoso de la derecha» a él y a su familia, pero también están molestos al enteder que un adelanto electoral pondría en peligro el actual Gobierno y su programa político. «Lo fundamental es sacar la agenda del Gobierno de coalición, cualquier persona que vive una situación de acoso a su familia querría olvidarse de todo, pero las personas con cargos institucionales tienen obligaciones», explican fuentes del grupo parlamentario magenta.

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, trató de explicar esta contradicción alertado de las posibles consecuencias para el Gobierno y sus aliados: «No sabemos lo que va a ocurrir. Es una decisión muy personal. Pero si a consecuencia de esta fraudulenta utilización de la justicia consiguen sus objetivos, hacer dimitir a los responsables políticos, la democracia entraría en una grave crisis»-

Los de Díaz ya fueron muy críticos con la decisión de Sánchez de prorrogar los Presupuestos de 2024, un movimiento que consideraron como «un retroceso» en la legislatura. También se sintieron molestos por no haber sido informados de la decisión con antelación, una cuestión que se ha convertido en un pleito constante entre PSOEy Sumar desde la formación de Gobierno. De hecho, la propia Díaz recibió la noticia durante la presentación de un libro en Madrid, de la que se marchó apresuradamente. Fue su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, el encargado de representar al partido este jueves ante los medios. «Ahora lo que hace falta es una movilización política y ciudadana en defensa de la democracia», apeló en varias entrevistas en radio y televisión, al tiempo que rechazó que la cuestión competa solo al PSOE.

En las filas de Sumar cobra fuerza como opción más lógica que Sánchez, se decante por la vía de la cuestión de confianza tras su periodo de reflexión para decidir si continúa en el cargo. No obstante, apelan también al fortalecimiento del Ejecutivo como objetivo para superar este trance.

Diversas fuentes del socio minoritario de la coalición opinan, desde la prudencia, que el Jefe del Ejecutivo se inclinará al final por descartar su dimisión o convocar elecciones anticipadas, ni tampoco creen que ceda el testigo en otro cargo del PSOE.

A su vez, destacan que este trance debe tener un desenlace positivo, al concienciar por un lado sobre la necesidad de fortalecer el bloque de investidura en el Congreso y también, por otro, en la mejora cohesión interna de Sumar, que venía de atravesar tensiones con los partidos aliados sobre todo a raíz de la complicada negociación de la candidatura a las elecciones europeas.

Cuestión de confianza

En la gama de colores políticos que respaldaron la investidura, fueron Esquerra, EHBildu y el BNG los que cerraron filas con más fuerza en torno a Sánchez. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió al dirigente socialista no someterse a una cuestión de confianza sino «plantar cara a la ultraderecha». En todo caso, se mostraron partidarios a votar a favor si finalmente se da el caso.

El PNV y Junts hicieron lo propio con algo más de reservas. Los nacionalistas vascos apelaron al presidente a acelerar la toma de su decisión, mientras que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, sugirió que Sánchez, si su carta no es un mero «movimiento táctico», «siempre puede presentar una cuestión de confianza y aclarar todas las dudas». Eso sí, no ha adelantado su voto, más allá de recalcar que su formación no va a ser «un flotador del PSOE».