Los socios de Sánchez utilizan su comparecencia para presionarlo con sus exigencias

Los turnos de interpelación de los grupos parlamentarios tras la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que comparecía para hablar de migración y política ... fiscal, acabó derivado en un debate sobre el estado de la nación en toda regla. Desde el PP al BNG, cada uno de los portavoces ha destacado los puntos que consideraban más importantes en este momento, dese el terrorismo de ETA hasta la financiación de Galicia pasando por la vivienda, la guerra en Oriente Próximo o, incluso, la rivalidad entre Esquerra y Junts. En medio de esta nueva batalla parlamentaria, los habituales sociols del Ejecutivo se han acabado destacando por su relación de quejas hacia Moncloa.

Sumar continúa redoblando la presión contra su socio de Gobierno y exige al PSOE «valentía» en materia de vivienda. De ese modo, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha introducido la cuestión -una de las «mayores preocupaciones» de los españoles, ha señalado- durante el turno de interpelación de su grupo parlamentario en la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso.

El partido de Yolanda Díaz ha hecho bandera de esta cuestión a pocos días de que se celebre una manifestación en Madrid a favor de la vivienda, convocada este domingo por el sindicato de inquilinos, y en el que previsiblemente se pedirá la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. Aunque Errejón, cuyo partido enviará representantes a la marcha, reconoció que también será crítica con su formación, sí cargó contra Rodríguez, a cuyo departamento exigió que «deje de dar bandazos y tenga un rumbo».

«A nosotros, señor presidente, no nos basta con gobernar. Tenemos que liberar tiempo, renta y derechos para que los no privilegiados tengan más poder. Y eso hay que sembrarlo con políticas públicas y ritmo valiente», ha zanjado el portavoz parlamentario de Sumar.

Política fiscal

No fue la única crítica que le llegó a Sánchez por parte de sus aliados parlamentarios del llamado bloque de investidura. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, cargó contra el Gobierno por el asunto de la política fiscal y el debate sobre el concierto catalán y recordó que sus siete votos «no conseguirán ya la independencia pero sirven para estar cada día un poco más fuera» de España. «Cuando usted habla de hablar a la normaliad lo dice como algo bueno, pero la única normalidad que ha existido es que los catalanes trabajen para que les expolien 22.000 millones de euros», señaló la dirigente soberanista.

Nogueras también aprovechó para explicar el voto en contra de su partido para la reforma de alquileres temporales propuesta de Sumar. «Nosotros no votamos para quedar bien sino para mejorar la vida de la gente, por eso votamos en contra de la regulación de alquileres temporales. La ley de vivienda no funciona, volveríamos a no apoyarla, es una ley populista. Las promesas no solucionan los problemas, de hecho, si algo tenemos en abundancia nosotros son promesas», zanjó la portavoz catalana.

Junts volvió a insistir en que sus siete diputados no forman parte de ningún bloque ni ofrece «una alianza cómoda» al Gobierno. «Negociar, señor Sánchez es una buena opción, pero cuando usted tiene un Gobierno en minoría es una necesidad», apostillo.

«Que sirvan los siete votos de los diputados de Junts en esta cámara para defender lo que no está haciendo el portavoz socialista en Cataluña, para defender a los catalanes. Nuestra voluntad política no es apoyar a un Gobierno español, tampoco desgastar a nadie», insistió.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, por su parte, empezó su intervención pidiendo al presidente que redoble la presión en el ámbito internacional para conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo, y también «ambición» en sus políticas sociales. «El quehacer de su Gobierno, señor Sánchez, debe pasar por tejer más acuerdos como el que pondrá fin a la ley mordaza. Será necesario dejar de mirar los intereses partidistas de cada uno para conseguir el bien común», zanjó.

Podemos directamente acusó a Sánchez de «hacer un discurso paternalista» y le acuso de ejercer un «racismo soft» y «utilitarista». «Señor Sánchez, no se puede estar permanentemetne alertando de que viene la extrema derecha cuando ustedes ya han comprado todos los marcos de la extrema derecha», afirmó la líder del partido morado, Ione Belarra.

La dirigente de Podemos exigió al Gobierno la publicación de «los documentos confidenciales del 23-F» y acusó al PSOE de «no ser de izquierdas, sino de la derecha progresista en todo caso».