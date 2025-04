Directo | Tellado exhibe contra el Gobierno las fotos de los cargos socialistas asesinados por ETA

14:28

Míriam Nogueras, de Junts, señala que «no hemos firmado ningún acuerdo de estabilidad» e insiste en que el Gobierno no ha cerrado ningún acuerdo de financiación con ERC. «Si no ingresan, no hay créditos», dice en referencia que no apoyarán nada si Cataluña no tiene el control completo de los impuestos.