HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención en el Congreso. EP

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

El voto de los socialistas ha precipitado que la iniciativa fracasara en el Congreso después de recabar las firmas de casi 700.000 ciudadanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  8. 8 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  9. 9 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  10. 10 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia