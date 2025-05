Podemos agudiza su presión en el Ejecutivo por el 'escudo social' y la OTAN

A. A. Lunes, 6 de junio 2022, 13:11 | Actualizado 22:28h. Comenta Compartir

Los roces entre PSOE y Unidas Podemos se multiplican en varios frentes dentro del Gobierno de coalición. Una de las batallas inminentes que está por llegar será a cuenta de la prórroga del decreto anticrisis y lo hará en medio de la pugna electoral en Andalucía, donde las fuerzas de izquierda tratan de remarcar su perfil propio. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este lunes que la propuesta del sector socialista del Ejecutivo de mantener «en lo sustancial» las medidas ya aprobadas durante un periodo de otros dos meses resulta del todo insuficiente.

Para Belarra, el decreto no solo debería prolongarse hasta final de año, sino que además deberá incluir mejoras como la reducción del abono transporte hasta los 10 euros -como se ha hecho en Alemania-, un incremento inmediato de las pensiones no contributivas, extender el bono social eléctrico para que cubra las necesidades de dos millones de españoles o impedir los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad. Todas ellas son medidas de un importante calado económico que se da por descontado no serán recibidas con los brazos abiertosden los departamentos que dirigen Nadia Calviño y María Jesús Montero. . Las propuestas ya han sido enviadas a «los ministerios competentes», según Derechos Sociales.

La líder de la formación morada, una de las voces que en más ocasiones ha levantado la voz dentro de la coalición, reclama al PSOE que sea «valiente», lo que en la práctica se traduce en una acusación de cobardía de sus compañeros en el Consejo de Ministros. «Estamos en un momento en que este gobierno no se puede permitir medias tintas», ha zanjado Belarra.

Manifestación contra la OTAN

Este lunes se le ha abierto otro frente interno a la coalición después de que Izquierda Unida anunciara que se sumará el próximo 26 de junio a la manifestación contra la OTAN, convocada tan solo tres días antes de la cumbre que reunirá en Madrid a los socios de la Alianza. «IU nació tras los movimientos en contra la OTAN. Somos coherentes y pacifistas. Y seguimos estando en contra de esta organización y de la Cumbre que se va a celebrar en Madrid. Os convocamos a esta importante manifestación», ha señalado a través de las redes sociales la formación que lidera el ministro Alberto Garzón.

Los convocantes de la marcha, que bajo el lema 'No a la OTAN. No a las guerras. Por la paz' recorrerá el centro de la capital, reclaman que España salga de la Alianza, que se cierre las bases norteamericanas en suelo español, la reducción drástica del gasto militar o el cese de la actividad militar fuera del territorio nacional.

La posición frente a la OTAN lleva días siendo fuente de tensión entre los socios de coalición. Desde la parte socialista, se ha recalcado tanto a Podemos como a IU que la política de Defensa la marca el presidente del Gobierno, lo que incluye decisiones como la enviar armamento para el ejército ucraniano o el haber ofrecido Madrid como sede de la cumbre. Este mismo lunes, la ministra Margarita Robles ha reivindicado este lunes que la OTAN es «una alianza de valores y de paz». Nada que ver con la visión de sus socios de Gobierno.