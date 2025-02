Sílvia Orriols, la Le Pen catalana a la que teme el independentismo

Quizá sea exagerado decir que es la Le Pen o la Meloni catalana. O no. Sílvia Orriols es alcaldesa de Ripoll, localidad de Girona de unos 11.000 habitantes. Es de extrema derecha, islamófoba y además independentista. Amenaza con presentarse a las elecciones catalanas de ... dentro de un año. Su salto a la política de ámbito autonómico ya ha hecho disparar todas las alarmas en el secesionismo. Ante su auge, Puigdemont ha endurecido el discurso migratorio de Junts y ha situado la delegación de las competencias en esta materia en el centro del debate. Aliança Catalana es el partido de Orriols, una escisión del xenófobo Front Nacional. En las pasadas elecciones municipales pasó de un concejal a seis. Lleva medio año al frente del Ayuntamiento.

Quién es Sílvia Orriols y cómo se explica su ascenso. Este año cumplirá los 40. Nació en Vic (Barcelona). Es administrativa. Tiene cinco hijos. No está casada. Hasta el nombre de sus hijos tiene mensaje: Guinadell, Queralt, Violant, Peronella y Fortià. Y su propuesta política tiene tres ejes: declaración unilateral de independencia, tolerancia cero con el islamismo y políticas que beneficien solo a los catalanes y no a los extranjeros. Un Vox secesionista, dicen algunos.

Ripoll no es un municipio más de los 900 que hay en la comunidad catalana. La localidad presume de ser la cuna de Cataluña. De allí además eran los yihadistas de los atentados terroristas de las Ramblas y Cambrils en 2017. «El dolor del 17-A no ha cicatrizado en la población», afirma Carme Brugarola, de la entidad Unidad contra el fascismo y el racismo y exconcejala de Iniciativa per Catalunya en Ripoll. Que los terroristas fueran de la localidad produjo un sentimiento como que habían «atacado el buen nombre del pueblo», afirma Jordi Remolins, periodista del 9 Nou, en Ripoll. Orriols, como secesionista, «apela al desencanto del 'procés'» y «busca culpables externos para todo», señala Brugarola. El aumento de la población extranjera, su capacidad comunicativa, el descontento con los demás partidos y los cambios socioeconómicos en Ripoll explican el caldo de cultivo para el asentamiento de opciones ultras. Ripoll tiene un 13% de la población extranjera, por debajo de la media catalana (16%).

Ampliar Joaquín Aldeguer

Sílvia Orriols ganó las elecciones con la promesa de que cerraría una mezquita por salafista. Obtuvo seis de los 17 concejales del Ayuntamiento. El 30% de los votos. La votaron 1.400 personas, el doble que a Junts, la segunda fuerza. Las formaciones de la oposición propusieron un cordón sanitario para unir fuerzas. Junts no se sumó y facilitó la investidura de la dirigente de Aliança Catalana. Ripoll es el único municipio de Cataluña que está en manos de la ultraderecha.

Reemplazo e islamofobia

Practica una versión local de la teoría del gran reemplazo de Éric Zemmour, eso sí, envuelta en la estelada. «Si el dinero que se utiliza para subvencionar y potenciar la sustitución demográfica de nuestro pueblo se utilizara para incentivar a las familias numerosas autóctonas, el primer bebé del año volvería a ser del país. Dime racista, que los racistas son ellos», tuiteó el primer día del año. Orriols, que no ha atendido la petición de entrevista de este diario, se declara abiertamente «islamófoba» pero niega ser de extrema derecha y acusa a la izquierda de blanquear el islam.

Dice que su partido no es de ultraderecha, sino que es un «partido nacionalista catalán que aboga por el sentido común». Muy activa en redes sociales, carga contra los líderes del 'procés', a los que acusa de haber fallado a la gente por suspender la declaración unilateral de independencia, pone el foco en la defensa de la lengua catalana y arremete contra los musulmanes. Días atrás denunció que uno de ellos la llamó «perra racista» en la calle. Hay ciudadanos que cuando se cruzan con ella se tapan la nariz, diciendo que huele a fascista.

«El huevo de la serpiente ya está aquí y está creciendo», advierte Carme Brugarola. Jordi Remolins no cree que se la pueda etiquetar de extrema derecha. «Racistas hay en todos los partidos», afirma. «Es identitarista», resume. Joaquim Coll, historiador, sostiene que Aliança Catalana es como Vox pero secesionista y sin el integrismo católico. «Conecta con la extrema derecha europea», señala. La novedad está en que ha alcanzado el poder. Aunque ya hace años que hay partidos ultras en Cataluña, apunta Joaquim Coll.

Antecedente ultra

En 2010, Plataforma per Catalunya, de la mano de Josep Anglada, estuvo a punto de entrar en el Parlamento catalán. Tenía representación en 40 ayuntamientos. Coll recuerda que PxC se partió en dos. Una parte de los dirigentes se fue a Vox y la otra mitad a grupúsculos independentistas ultras. De ahí surge la Aliança Catalana de Orriols. Primero fue de las juventudes de ERC, donde también empezó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

¿Puede llegar al Parlament? «Es su plan», afirma Carme Brugarola, que cree que puede pescar votos de ERC, Junts y de casi todas las formaciones. «Tiene mucha gente detrás», advierte. Entre ellos cita a Jordi Aragonès, dirigente de Aliança Catalana y primo del presidente de la Generalitat. «Tiene opciones de entrar en el Parlament, porque el independentismo está debilitado», dice Coll. Su irrupción «da miedo» a las fuerzas secesionistas, señala. «Solo Junts puede frenarle», apunta. Sus posibilidades cree que dependen de la decisión que adopte Carles Puigdemont sobre si presentarse o no como candidato a la presidencia de la Generalitat.