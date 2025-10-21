El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

El Senado ha decidido suprimir el pago de dietas en efectivo, que se realizarán a partir de ahora por transferencia bancaria. Así lo ha aprobado ... este martes la Mesa de la Cámara alta a raíz de la polémica por el trasiego de sobres en el PSOE con dinero en metálico que fueron a parar al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, según reveló el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Cámara que dirige Pedro Rollán ha decidido además exigir «el certificado de titularidad bancaria» a los senadores para el abono de sus retribuciones y a los grupos parlamentarios «una cuenta propia para el pago de subvenciones».

Hasta ahora, los pagos por dietas se realizaban en efectivo con el objetivo de «facilitar» a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje.

Desde el Senado sostienen que siempre se han hecho estos pagos en efectivo «de forma completamente transparente» y de acuerdo con la normativa de ejecicio del gasto por la que cada pago «se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente». Son datos públicos, justifican, y «plenamente documentados en todas sus fases, incluida la legalidad tributaria».

