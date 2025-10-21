HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
El persidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

A partir de ahora se harán por transferencia bancaria y se exigirá a los senadores el certificado de titularidad de dicha cuenta

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El Senado ha decidido suprimir el pago de dietas en efectivo, que se realizarán a partir de ahora por transferencia bancaria. Así lo ha aprobado ... este martes la Mesa de la Cámara alta a raíz de la polémica por el trasiego de sobres en el PSOE con dinero en metálico que fueron a parar al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, según reveló el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Cámara que dirige Pedro Rollán ha decidido además exigir «el certificado de titularidad bancaria» a los senadores para el abono de sus retribuciones y a los grupos parlamentarios «una cuenta propia para el pago de subvenciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE