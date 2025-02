El Senado exige al Gobierno el cese inmediato del fiscal general del Estado

El Senado exigió este miércoles al Gobierno el cese inmediato del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el «incumplimiento grave y continuado ... de sus funciones». El PP hizo uso de su rodillo en la Cámara alta justo un día después de que el Tribunal Supremo desautorizara al máximo responsable del Ministerio Público al anular el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia y predecesora de García Ortiz en el cargo, como fiscal para la Memoria Democrática.

Los populares recordaron que esta es la segunda ocasión en la que el Alto Tribunal tumba un nombramiento de Delgado, quien en 2022 renunció a su cargo como fiscal general del Estado alegando motivos de salud. García Ortiz, quien fuera su segundo al mando, la ascendió primero fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, una decisión que igualmente fue anulada por «desviación de poder». «Señores del PSOE saquen sus sucias manos de las instituciones y cesen al fiscal general», reclamó la senadora del PP María José Pardo durante la defensa de la moció.n

Con 144 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, el principal partido de la oposición vio avalada su petición de cese. Consideran que los «bochornosos espectáculos y escándalos» de García Ortiz lo convierten en «no idóneo para el cargo», como acreditó en su día el Consejo General del Poder Judicial, además de que incurre en el «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones». «Sólo hay una salida para que la Fiscalía mantenga un mínimo de independencia, y es que dimita. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución», aseveró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

En esta «semana negra», como calificó la número dos de los populares, trascendió también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación por revelación de secretos a raíz de la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En Génova consideran además una «huida hacia delante» que García Ortiz haya solicitado la recusación de los magistrados que deben decidir si puede o no continuar en su cargo. «Si Pedro Sánchez no pide su dimisión hoy mismo no nos quedará ninguna duda de que su reflexión sobre la regeneración democrática -ironizó- es una gran mentira».

El PSOE acusó a los populares de querer derribar a García Ortiz por haber representado al Ministerio Público en el juicio del Prestige. «Solo hay que tirar de los hilitos», ironizó el socialista José María Oleagaen alusión a las palabras del entonces ministro Mariano Rajoy en las que señaló que el naufragio del petrolero frente a las costas gallegas solo había causado «unos hilitos de plastilina». Más contundente con el PP fue la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, quien arremetió contra los de Alberto Núñez Feijóo por hacer una política «más propia de una banda de matones y acosadores que de un partido político serio».