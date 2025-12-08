HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El exasesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar R. C.

El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

Los 'populares' llamarán a comparecer al exasesor de Pedro Sánchez por el acoso sexual a dos subordinadas

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

El PP hará declarar en la 'comisión Koldo' del Senado a Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de confianza de ... Pedro Sánchez hasta que en julio se reveló que había acosado sexualmente a dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. Los populares buscan sacar rédito de la crisis abierta en el seno del PSOE, en el que los sectores más feministas cuestionan a los responsables del partido que no actuarán antes contra Salazar.

