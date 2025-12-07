HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Pedro Sánchez entra este sábado en el Congreso para participar en los actos del Día de la Constitución. EFE

Salazar, otra piedra en el feminismo de Sánchez

El exalto cargo acusado de acoso sexual por trabajadoras de Moncloa era uno de sus hombres de máxima confianza

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

Un incendio recorre el PSOE. E interpela directamente a Pedro Sánchez. La gestión de las denuncias de acoso sexual conocidas el pasado julio contra Paco Salazar ... , una vez más un hombre de su máxima confianza, no es la mayor crisis política a la que se enfrenta el presidente del Gobierno en esta legislatura, pero posiblemente sea el asunto que, de puertas adentro, más daño le haya hecho desde que recuperó las riendas de su partido en 2017; una gesta en la que Salazar, sevillano contrario a la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, tuvo un papel relevante. Como José Luis Ábalos. Y como Santos Cerdán, con el que en esos días compartió piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  7. 7

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  8. 8

    El tormento de Guardiola
  9. 9 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Salazar, otra piedra en el feminismo de Sánchez

Salazar, otra piedra en el feminismo de Sánchez