Sánchez viaja por sorpresa este miércoles a Marruecos con la incógnita de su agenda

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 20 de febrero 2024, 15:14 | Actualizado 18:23h.

Las visitas oficiales del presidente del Gobierno a otros países se suelen anunciar con antelación a los medios. No es el caso del viaje que ... realiza este miércoles Pedro Sánchez a Marruecos por primera vez en la legislatura, del que Moncloa dio cuenta este martes por sorpresa y a menos de 24 horas del despegue del avión del jefe del Ejecutivo, al que acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con destino a Rabat. Los asuntos a tratar y los interlocutores marroquíes que se entrevistarán los dirigentes españoles también son una incógnita, aunque la previsión es que lo hagan con el presidente marroquí, Aziz Ajanuch. No está confirmado que Sánchez reunirá con Mohamed VI, que hace un año, durante la Reunión de Alto Nivel (RAN), no pudo recibir al líder socialista al encontrarse en el extranjero.

Las únicas certezas es que la visita se produce una semana después de que Argelia, rival y competidor de Rabat en el Magreb, dejara en el aire la invitación que formuló a Albares, cuyo viaje a Argel se canceló menos de doce horas antes, y cuando la situación del narcotráfico se ha agravado en el Estrecho de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), cuando fueron arrollados por una narcolancha de mayores dimensiones que su embarcación. En Moncloa, en cambio, enmarcan este viaje en el ámbito de la normalidad, por el inicio de la nueva legislatura. También ponen en valor «los profundos lazos que unen a ambos países». «Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos», destacan estas fuentes. España y Marruecos siguen teniendo asuntos pendientes que no se han resuelto aún pese al histórico giro de postura de Sánchez apoyando el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, y que sirvió para destensar, en marzo de 2022, una crisis diplomática de enormes proporciones, abriendo al mismo tiempo otra paralela con Argelia y una bronca en el Consejo de Ministros con sus entonces socios de Unidas Podemos. Asuntos pendientes Uno de estos flecos sigue siendo el de la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no había existido hasta ahora. Según explicó Albares en su último viaje a Rabat, en diciembre, donde se reunió con su homólogo, Naser Bourita, por parte española está todo listo para ello y no se considera que sea necesario realizar más pruebas piloto. Sin embargo, Burita aclaró que aunque Marruecos está «comprometido» con esta cuestión aún tiene algunos aspectos técnicos que resolver pero confió en que «en los próximos meses» se pueda alcanzar «este objetivo común». Aquella cita también sirvió para abordar el problema de la delimitación de las aguas territoriales, que actualmente se superponen cerca de Canarias. Un asunto espinoso y que provoca numerosos recelos sobre los que ambos estados se comprometieron a no emprender «medidas unilaterales» ni «acciones sorpresa», sin ir más lejos.

