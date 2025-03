Sánchez tras la debacle gallega: «Las elecciones son en 2027, tengo todo el tiempo del mundo»

Pedro Sánchez no tiene segundos pensamientos sobre su relación con Junts y el resto de fuerzas independentistas tras el mal resultado de su partido en ... las elecciones gallegas, en las que se quedó en apenas nueve escaños y sin opciones de arrebatar, junto al BNG, la Xunta al PP . El presidente del Gobierno defendió hoy, en una conversación informal con los periodistas que lo acompañan en su viaje a Marruecos, que la única lectura nacional de los comicios es la que ya ha hecho Alberto Núñez Feijóo: «Le habían convocado unas primarias en su partido y sigue en pie». Para él, sostiene, nada ha cambiado. Es más insistió en que sí o sí la legislatura durará cuatro años.

Ni el hecho de que la ley de amnistía, sobre la que pivota la estabilidad del Ejecutivo, siga en el aire, ni el de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya visto obligada a retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, para los que necesita el apoyo de todos los partidos que respaldaron la investidura, parecen generarle inquietud. «Las elecciones -dijo- son en 2027, tengo todo el tiempo del mundo para tramitar las cosas».

El presidente restó trascendencia al apoyo de Junts a encauzar una iniciativa popular que exige al Parlament declarar unilateralmente la independencia -«Forma parte de las dinámicas de la propia cámara autonómica»- y dio por hecho que acabará habiendo acuerdo con la formación de Carles Puigdemont sobre la norma que borrará las causas vinculadas al 'procés'. No quiso aclarar, no obstante, cuál es la fórmula en la que el Gobierno está trabajando para conseguirlo, después de que hace unas semanas pusiera encima de la mesa, sin demasiado éxito, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de las instrucciones judiciales. «Cuando esté cerrado, lo daremos a conocer», remarcó.

El suyo fue, en todo caso, un mensaje de tranquilidad frente a voces como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, que este lunes advirtió de la necesidad de hacer una «reflexión profunda» y rectificar para evitar que el «ciclo hostil» ya vislumbrado en las autonómicas y municipales del 28 de mayo no se convierta en un «ciclón» contra el Partido Socialista. A su juicio, la situación no es tan dramática. Nada que no haya pasado otras veces. «Es un ciclo vital. El PSOE se tiene que renovar como hizo el PP», esgrimió, en línea con su afirmación, en la ejecutiva del lunes en Ferraz, de que ahora deben construirse liderazgos fuertes.

Sánchez sostiene que lo ocurrido en los comicios gallegos no es extrapolable al resto y obvia el argumento de quienes en su propio partido alertan de que el 'blanqueamiento' del independentismo, útil para seguir en el Gobierno del país, se está convirtiendo en un gol en propia puerta. A su juicio, lo que explica el tirón del BNG es que cada vez más, opera el voto útil, y el PSdeG estaba muy debilitado por problemas arrastrados, remarcó, desde hace una década. «Es la evolución lógica de un país como el nuestro -llegó a decir- ; la gente tiene mayor cultura democrática y optimiza el voto en función de las expectativas»

Aún así, reconoció que su partido debe hacer las cosas «mejor» y concedió que el PP jugó bien sus cartas. «Tuvo el acierto de inhabilitar a alguien con un liderazgo natural como Besteiro -contra el que en 2016 presentó varias denuncias por corrupción que le obligaron a apartarse de la política hasta el pasado otoño, con todos las causas archivadas-, logró consolidar idea de que la alternativa era el BNG e instauró un marco conservador en el que se polarizan las dos opciones».