Sánchez pide en Galicia una activación como la del 23-J y dice que él sí «une España»

La convención que el PSOE ha celebrado este fin de semana en La Coruña fue presentada como una ocasión para el rearme ideológico y la actualización del proyecto socialista. En la práctica, sin propuestas concretas que discutir ni un texto sometido a debate y enmiendas ... de los delegados, resultó ser un ejercicio de convivencia para el partido después de meses sometidos a las tensiones provocadas por los pactos alcanzados con el independentismo y, singularmente, por la ley de amnistía, moneda de cambio para la investidura. Una ocasión para «abrazarse», en palabras de la propia dirección. Pero ha sido, también, el primer gran acto de campaña para las elecciones del 18 de febrero en Galicia, en las que Pedro Sánchez sueña con dar un estocada definitiva al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Los socialistas, con José Ramón Gómez Besteiro de candidato, no se engañan. Las opciones de desbancar a Alfonso Rueda, sucesor del presidente popular al frente de la Xunta después de 15 años consecutivos de mayorías absolutas del PP, son escasas, y más aún teniendo en cuenta que Sumar y Podemos han decidido presentarse a la cita, para más 'inri', por separado. La decisión implica una división del voto de la izquierda con un riesgo no menor de que buena parte de las papeletas no logren transformarse en escaños, dado que la barrera que debe superar cada partido para obtener representación en el Parlamento es alta, del 5%.

En la formación aseguran, no obstante, que existe un margen para «la sorpresa» y el jefe del Ejecutivo quiso demostrar ayer que, también en esta ocasión, está dispuesto a no dar por perdida la partida hasta el último segundo. «¿Sabéis lo que es el 'sanchismo'? –se preguntó retóricamente en el acto de clausura, interrumpido durante unos minutos por un incidente médico–. Que Feijóo y Abascal no formen Gobierno. ¡Y a Rueda le va a pasar lo mismo!», vaticinó.

La implicación de Sánchez en la campaña va a ser máxima. También la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en máximo defensor de su sucesor ya en las últimas generales, en las que contra todo pronóstico, Feijóo se quedó sin posibilidad de gobernar ni tan siquiera con el apoyo de Vox, pese a ser primera fuerza, y en las que el PSOE, en segunda posición, sumó un millón de votos a su resultado de 2019.

Los socialistas se aferran a que en los comicios de julio, el bloque progresista sumó más que la derecha en Galicia. Saben que volver a obtener los casi 487.000 votos que recibieron hace siete meses es casi imposible porque la participación en autonómicas es muy inferior a la de las generales (en 2020, el PsdG sumó 253.000 sufragios) e incluso que en las municipales. Pero creen que tratar de 'nacionalizar' la campaña puede ser útil. Ya lo han hecho con el asunto de los pélets, cuyo recorrido ven, no obstante, agotado. Pero pretenden seguir haciéndolo.

«Urnas llenas, cambio seguro»

El presidente del Gobierno pidió ante el auditorio una movilización masiva con el argumento de que es «la participación» lo que más teme la derecha. «A urnas llenas, cambio seguro», vaticinó. Y reivindicó sus políticas frente al PP y Vox, a los que devolvió la acusación de no respetar el Estado de derecho. «Así es como se une España, con derechos, convivencia y respeto –arguyó–, siendo conscientes de que solo se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial. Como no se une es con recortes, corrupción, la guerra sucia de Rajoy, con un 155 permanente de Abascal o con el dislate de la ilegalización de partidos que propone el PP. Unir a España no es retroceder a 2017».

De la convención en Galicia queda también una remodelación de la ejecutiva que el presidente, no obstante, no explicó al auditorio. Ni hubo bienvenida a las nuevas incorporaciones –entre ellas, las de los ministros Óscar Puente, Jordi Hereu, Ana Redondo y Elma Saiz– ni agradeció su labor a los salientes, como la exsecretaria de Igualdad, Andrea Fernández. Con el cambio, se refuerza la unidad de acción entre Moncloa y Ferraz. Son ya diez los ministros en una dirección de 47 personas.

