Sánchez rechaza ante Abascal que se aborde la inmigración como «amenaza» tras su pacto con Junts

Pedro Sánchez ha recriminado hoy a Santiago Abascal que aborde el fenómeno de la inmigración como una «amenaza» tras el polémico acuerdo suscrito por su ... Gobierno con Junts para la delegación de las competencias en esa materia a la Generalitat - un acuerdo muy criticado por todos los socios de la izquierda, que tildan de xenófobo su preámbulo- y apenas un día después de pactar con la formación de Carles Puigdemont unos criterios para la distribución de menores inmigrantes entre autonomías que harán que, de una primera derivación de 4.400 niños y adolescentes, solo lleguen a Cataluña 20 o 30 mientras que a Madrid lo hagan más de 700, según se vanagloria el partido independentista.

Los populares, que por un lado gobiernan en las comunidades más saturadas por la llegada de inmigración irregular -Ceuta, Melilla, Canarias- y por otro acusan la presión de Vox para no aceptar hacerse cargo de la tutela de los niños extranjeros solos en otras regiones, como la Comunidad Valenciana, evitaron hoy hacer de este asunto el principal tema de discusión en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo prefirió censurar al Sánchez por la presunta operación orquestada a través de Telefónica para defenestrar al actual presidente de Prisa, Joseph Oughourlian y colocar directivos afines en los puestos de máxima responsabilidad del grupo mediático. Pero aun así, la cuestión acabó siendo objeto de rifirrafe.

El primero en sacarla fue Abascal, quien acusó al jefe del Ejecutivo de repartir «la inseguridad y la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco». «Los problemas no se reparten, los problemas se resuelven y se evitan protegiendo nuestras fronteras devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país», ha argumentado. El líder de Vox ha argumentado que el modelo del Ejecutivo es que «los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social, ayudas sociales, estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes». Pero no ha eximido al PP ni a la UE, en concreto, a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, de la familia popular.

Sánchez ha contraatacado haciendo alusión a las alianzas internacionales de la formación de extrema derecha. «Lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles, al campo, a la industria, ante los que usted calla», ha enfatizado en alusión a la política comercial de Donald Trump. «Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, son esos tecnoligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales», ha añadido en referencia al dueño de X, Elon Musk. «Lo que amenaza nuestra convivencia son gobiernos como el de Orban, que ayer ha prohibido manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría», ha seguido. Y finalmente, ha zanjado:«Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica».

El Gobierno, y más específicamente su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí ha metido el dedo en el ojo, sin embargo, al primer partido de la oposición por sus críticas de la jornada anterior a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería acordada con Junts tras casi un año de negociación infructuosa. Y criticó, no solo las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha advertido de que irá a los tribunales sino también, el pacto presupuestario del valenciano Carlos Mazón con Vox que, entre otras cosas, asume en esta materia los postulados de la formación de Abascal. «Están poniéndose en contra de la dignidad de esos menores», llegó a decir Montero. «Por qué - le replicó el coordinador general del PP, Elías Bendodo- el acuerdo de Valencia de cero 'menas' es xenófobo y el de Cataluña es progresista?».