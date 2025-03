Sánchez evita mancharse con el espionaje y confía en convalidar el plan anticrisis El ministro de Presidencia pide a sus aliados habituales no mezclar asuntos y defiende que la votación del jueves «va de hacer más fácil o más difícil la vida de los ciudadanos»

Paula De las Heras Madrid Lunes, 25 de abril 2022, 14:29 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez no ha pronunciado ni una palabra sobre el supuesto espionaje del que fueron objeto, entre 2017 y 2020, más de sesenta políticos y figuras del independentismo desde que salió a la luz, a pesar de ERC lleva días amagando con dinamitar la legislatura. El presidente del Gobierno ha delegado en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la búsqueda de un entendimiento que ayude a apaciguar el enfado de sus aliados parlamentarios. Y esta mañana, durante la clausura de los premios CEPYME, dio por hecho que su plan anticrisis será avalado por el Congreso, aunque pidió que lo sea con el «mayor apoyo» posible.

Esquerra sigue considerando que las propuestas realizadas por Bolaños este fin de semana durante su encuentro con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, son insuficientes. El ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a que el CNI haga una investigación interna, a que la directora del Centro informe de su resultado en la comisión de secretos oficiales (que aún no está constituida) en el Congreso y a colaborar tanto con la justicia como con el Defensor del Pueblo en las pesquisas que se abran sobre el asunto. Vilagrà, sin embargo, insistió este lunes, un día después de la reunión, en que deben rodar cabezas, deben acometerse cambios en el funcionamiento de los servicios de inteligencia y, sobre todo, Sánchez, dijo, debe «dar la cara».

Bolaños, que ofreció sendas entrevistas en RAC 1 y en TVE, aseguró que el Ejecutivo se hace cargo y «comprende» la preocupación que la información destapada en 'The New Yorker' por el grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, ha generado en la Generalitat. Pero los socialistas no terminan de dar credibilidad a las amenazas de los republicanos. El portavoz de la ejecutiva, Felipe Sicilia, negó con rotundidad, en una comparecencia en Ferraz, que la gobernabilidad esté en riesgo y adujo que la propia consejera catalana admitió que aún hay muchos asuntos de los que es preciso que ambos Gobiernos hablen.

Prueba de fuego

La primera gran prueba de fuego para medir la profundidad de esta crisis llegará el jueves con la convalidación parlamentaria del real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de paliar algunos de los efectos económicos de la guerra en Ucrania. En el Ejecutivo creen, sin embargo, que su contenido hace poco probable que sus aliados habituales lo dejen caer. «De lo que va esto -adujo Bolaños- es de si hacemos más fácil o más difícil la vida de los ciudadanos».

El real decreto ley contempla ayudas directas para los sectores del transporte, la pesca o la ganadería; una bonificación general de 20 céntimos de euro por litro de carburante; el incremento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital; la extensión del bono social a 600.000 familias, o la prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz. «No entenderíamos -dijo también Sicilia- un no».

Formaciones como el PDeCAT o el PNV, que también se muestran muy críticas con la respuesta dada por el Gobierno al caso de espionaje masivo con el software Pegasus, ya han anticipado que darán su apoyo y que no «mezclarán asuntos». ERC y Bildu, sin embargo, mantienen la incógnita sobre su posición. En todo caso, hay que tener en cuenta que, antes del estallido de este escándalo, ya se habían emitido un juicio favorable a la convalidación.