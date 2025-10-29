HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz guardan un minuto de silencio por las víctimas de la dana. EP

Sánchez se escuda en la dana para guardar silencio en el Congreso: «Hoy no es el día»

El presidente evita responder las preguntas de Feijóo, que le recordó que hace un año el Congreso no suspendió el pleno para renovar la cúpula de RTVE

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:26

Comenta

«Hoy no es el día». Pedro Sánchez evitó responder este míercoles las preguntas que le formuló el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante ... una sesión de control al Gobierno marcada por el aniversario de la dana. El pleno había comenzado con un minuto de silencio en el hemiciclo en memoria de las víctimas de la tragedia que hace justo un año azotó Valencia, dejando 229 fallecidos. Pero fue un parpadeo antes de devolver el clima de crispación habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez se escuda en la dana para guardar silencio en el Congreso: «Hoy no es el día»

Sánchez se escuda en la dana para guardar silencio en el Congreso: «Hoy no es el día»