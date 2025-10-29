Sánchez se escuda en la dana para guardar silencio en el Congreso: «Hoy no es el día»

«Hoy no es el día». Pedro Sánchez evitó responder este míercoles las preguntas que le formuló el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante ... una sesión de control al Gobierno marcada por el aniversario de la dana. El pleno había comenzado con un minuto de silencio en el hemiciclo en memoria de las víctimas de la tragedia que hace justo un año azotó Valencia, dejando 229 fallecidos. Pero fue un parpadeo antes de devolver el clima de crispación habitual.

El dirigente popular acusó al presidente de «politizar» la catástrofe y de «mentir» durante todo su mandato. También le preguntó si «dirá la verdad» este jueves, cuando el jefe del Ejecutivo comparezca en la comisión que investiga en el Senado el 'caso Koldo'. «Usted ha mentido a todos, a sus votantes, a sus socios... Señor Sánchez, miente más que el CIS y que su Televisión Española, y mentirá mañana en el Senado. Si no le tuviera miedo a la calle estaría convocando elecciones, no tiene 'plan B' para gobernar», le espetó Feijóo.

Sánchez, que guardó silencio en la contrarréplica, dejando sin usar su segundo turno de palabra, respondió al dirigente de los populares que «hoy es el día de la dana, un día muy duro para los familiares de las víctimas, para las personas que lo han perdido todo y están reconstruyendo sus vidas». «Ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas», zanjó.

La respuesta provocó que muchos diputados de las bancadas de PP y Vox se quejaran en sus escaños, recordando lo que sucedió en la Cámara baja el día después de la riada en Valencia, cuando todavía no se tenía conciencia de la magnitud de la catástrofe, pero los fallecidos empezaban a contarse por decenas y, pese a ello, el Congreso no suspendió la sesión que tenía como objetivo renovar el Consejo de Administración de RTVE. «Hace un año mantuvo un pleno para politizar RTVE mientras en Valencia morían personas», lanzó Feijóo como respuesta al silencio del presidente. Una protesta que repitieron, en posteriores preguntas a otros miembros del Gobierno, dirigentes del PP como Miguel Tellado o la portavoz parlamentaria,Ester Muñoz.

Sánchez, en cambio, si respondió las otras dos preguntas que le formularon la portavoz del PNV,Maribel Vaquero –sobre multireincidencia-, y la líder de Podemos, Ione Belarra, que le afeó la «inacción» de su Gobierno.