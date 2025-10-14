HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EP

Sánchez eleva la presión sobre el PP por el aborto y requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores

El Consejo de Ministros lanzará hoy los procesos para obligarla a ejecutar la ley y para blindar en la Constitución del derecho a interrumpir el embarazo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:17

Pedro Sánchez no tiene intención alguna de rebajar la presión sobre el PP, antes al contrario, sobre la inesperada vía de agua que se le ... ha abierto a Alberto Núñez Feijóo por el aborto. Con la polémica viva casi dos semanas después de que los populares en el Ayuntamiento de Madrid apoyaran, y se desdijeran luego, la iniciativa de Vox sobre el inexistente síndrome post interrupción del embarazo y en pleno pulso con Isabel Díaz Ayuso por el registro confidencial de los sanitarios objetores, el jefe del Gobierno ha anticipado que el Consejo de Ministros reunido hoy en su reunión semanal requerirá formalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña que cumpla la ley en lo que se refiere a la creación de ese listado. Y el Ejecutivo, al tiempo, lanzará el proceso de intento de reforma constitucional para blindar como derecho en la Carta Magna la prerrogativa de las mujeres a parar la gestación.

