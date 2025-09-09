HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, este martes, en el pleno del Congreso que convalidó la ampliación de permisos parentales retribuidos. Borja Sánchez-Trillo / EFE

Sánchez y Díaz revisten de victoria moral su derrota con la reducción de la jornada laboral

El Ejecutivo asume que Junts, el PP y Vox vetarán mañana la tramitación de la norma pero renuncia a retirarla para que «todos los partidos se retraten»

Paula De las Heras
Cristian Reino

Paula De las Heras y Cristian Reino

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:49

Una vez más, el Gobierno se afana en hacer de la necesidad virtud. Nadie alberga la más mínima duda de que el PSOE y Sumar ... encajarán este miércoles una severa derrota a manos del PP, Vox y Junts durante el debate de totalidad en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero en lugar de negar la evidencia (que su mayoría es muy precaria), Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han optado por abrazarla. A diferencia de otras ocasiones, en las que el Ejecutivo ha retirado iniciativas del orden del día para evitar un revolcón, esta vez la mantendrá con un objetivo: que cada partido, dice, «se retrate».

