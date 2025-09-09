Junts confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral
Nogueras asegura que la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes
Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado este jueves el rechazo de su partido a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral ... de 40 horas semanales a 37 y media. Junts mantiene la enmienda a la totalidad y en la votación de este miércoles tumbará la propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Trabajo, Sumar y Junts han negociado hasta el último momento. Pero no han podido ponerse de acuerdo. Nogueras mantuvo una reunión el lunes con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El secretario de Estado acusó a los postconvergentes de tener una visión irresponsable y de cometer una enorme equivocación. Según el Gobierno, Junts trasladó en ese encuentro su negativa a apoyar la reforma legal para reducir la jornada laboral. Según Nogueras, la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes catalanas. Ha asegurado que «así no». «Estamos a favor de la reducción laboral pero más a favor de preservar el estado de bienestar», ha señalado. Junts considera que la medida «empobrecerá» al tejido empresarial y comercial catalán.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.