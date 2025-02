Sánchez lleva la campaña del 28-M al Congreso con la vivienda como ariete

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 19 de abril 2023, 09:46 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Se suponía que Pedro Sánchez comparecía este miércoles en el Congreso para informar de la última reunión del Consejo Europeo, el pasado 23 de marzo; del contenido de la Reunión de Alto Nivel que el 2 de febrero tuvo lugar en Rabat con el Gobierno de Marruecos, y del envío de material militar a Ucrania. Pero la campaña electoral lo impregna ya todo y el presidente aprovechó la ocasión para llevar a la Cámara baja las mismas cuestiones que en las últimas semanas centran, casi a diario, sus actos de partido y de Gobierno, para presumir de unos datos económicos que desmienten los malos augurios de la oposición, sacar a colación el plan de regadíos del PP para Doñana e incluso hacer un nuevo anuncio en materia de vivienda: 4.000 millones de euros para financiar, mediante créditos ICO, la promoción de 43.000 pisos destinados a alquiler asequible

La estrategia le valió algún comentario irónico. El más crudo, el del portavoz del PNV, Aitor Esteban. «¡Qué humor tiene usted, señor presidente -le espetó nada más subir a la tribuna ; comenzaba el debate sobre Ucrania, Marruecos y el Consejo Europeo y, en el mintuo 15, dice 'me permitirán que haga una digresión sobre Doñana'! ¡Oiga, si todo lo anterior había sido una digresión!».

En Moncloa creen que, después de más de un año de sobresaltos esperando la oportunidad y pese a datos como los de los precios de los alimentos o los tipos de interés, por fin tienen «buen carril» para presumir de una gestión económica auspiciada, en buena medida, por los fondos europeos y el abandono por parte de Bruselas de las política de austeridad.

Con los números muy ajustados para la contienda del 28 de mayo, en la que se dirimen los gobiernos de diez comunidades autónomas y más de 8.000 ayuntamientos, se niegan a perder la mínima oportunidad para meter su cuña: sea desde Ferraz, desde la Moncloa o desde el Congreso. Sánchez inició, de hecho, su discurso de una manera peculiar. «¿Qué ha sucedido desde mi última comparecencia hace menos tres meses en esta Cámara? Creo que la mejor forma de visualizarlo es recordando las imágenes que nos ha dejado esta Semana Santa: hoteles llenos, terrazas a rebosar, playas hasta la bandera... En definitiva, optimismo en la calle», dijo.

Los sondeos, los internos y los externos, han detectado, sin embargo, que hay un asunto que quita el sueño a muchos españoles, especialmente a los jóvenes: las dificultades para tener un techo propio o alquilado. Eso explica el interés en cerrar el acuerdo sobre la ley de vivienda que llevaban negociando con sus socios desde el inicio de la legislatura y su afán, ahora, por acelerar la tramitación de esa norma a fin de tenerla aprobada antes de la cita con las urnas. Una urgencia sobre cuyos riesgos advirtieron este miércoles partidos como el PDeCAT. «Esta misma semana salieron en el BOE dos leyes contradictorias entre sí», recordó en el debate el diputado Genís Boadella, en alusión a los cambios en el artículo el artículo 16.1 c) de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social modificado el mismo día tanto por la ley trans como por ley de empleo.

El último anuncio de Sánchez sobre la cuestión fue calificado por el PP de «plato recalentado». Su portavoz, Cuca Gamarra, aseguró que la iniciativa ya había sido avanzada por la ministra de Transportes , Raquel Sánchez, y cuestionó su credibilidad después de ver en lo que se ha quedado la promesa que el presidente del Gobierno hizo el pasado domingo, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo, también para alquiler sostenible.

LAS CLAVES: Proyecto incumplido Otros 100.000 inmuebles planeados por el Gobierno para la legislatura están aún pendientes

Competición interna Podemos se resiste a entregar la bandera y avisa de que solo si ellos son fuertes el PSOE cumplirá

Este martes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, concretó que solo 9.000 estarían listas para habitar ya; 12.000 estarían pendientes de adecuación por su mal estado (lo que podría llevar en torno a nueve meses); otras 14.000 están ocupadas y el Gobierno trabaja para regularizar la situación de los inquilinos que son familias en situación de vulnerabilidad, y 15.000 pisos están aún sin construir. Además, buena parte de los activos de la Sociedad están alejados de núcleos urbanos.

El afán del Ejecutivo por demostrar que trabaja para dar soluciones a un asunto primordial para cualquier sociedad se topa, por otro lado, con el hecho de que las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas y su colaboración es indispensable para alcanzar el objetivo en el que Sánchez volvió a hacer hincapié: llegar al 20% de parque público frente al 3% actual.

La prueba de que pasar de las palabras a los hechos es complejo está en que, al margen de las 93.000 viviendas prometidas en los cuatro últimos días, el Gobierno ya había planteado para esta legislatura un plan de 100.000 viviendas a un precio asequible que no se ha cumplido. Sánchez adujo este miércoles que 60.000 de ellas están «construidas o en construcción», pero no detalló más. En su lugar, trató de convertir esa debilidad en fortaleza. «Hay mucho camino por hacer, mucho camino que desandar y eso exige no tres o cuatro años sino una década de gobiernos progresistas», adujo.

Algo similar reivindicó la secretaria general de Podemos, arrimando el ascua a su sardina: «Los anuncios preelectorales del PSOE solo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza».