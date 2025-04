«Me robaron las llaves que me dejé en el coche e hicieron 300 kilómetros para desvalijarme la casa»

Llegas a tu destino. Sol, playa y asueto. Aparcas el coche cerca del apartamento y te olvidas de la carretera, el ruido y la ciudad. ... También te olvidas de las llaves de casa y las dejas, confiado, en la guantera del coche. Total, no te van a hacer falta en unos días y estás en un destino tranquilo. O eso crees.

La Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales de que el hábito de dejar las llaves del domicilio en el coche, una mala costumbre que se acentúa en vacaciones, se ha convertido en la imprudencia que aprovechan los ladrones para desvalijar viviendas por toda España. Según el instituto armado, hay bandas organizadas que se dedican, primero, a romper las ventanillas de los vehículos para sustraer los efectos de valor que haya dentro; y, después, si encuentran unas llaves, no dudan en consultar la documentación del coche o una factura de combustible o del taller -lo típico que dejas en la guantera- para localizar en ella el domicilio del propietario y desplazarse hasta allí para saquear la vivienda.

No en vano, hace unos meses, la Guardia Civil de Huelva detuvo a cuatro personas e investigó a otras seis en la que se denominó como 'operación Hábitat', que permitió esclarecer más de 60 delitos contra el patrimonio cometidos por toda Andalucía. Una de las víctimas de aquella banda es Antonio, un jubilado de 78 años que reside a caballo entre Sevilla y Córdoba, aunque suele pasar sus vacaciones estivales en la localidad onubense de Matalascañas.

«Suelo dejar el coche en un aparcamiento que tengo cerca de casa. Hasta le puse una lona para que no se ensuciara de polvo, porque allí (en Huelva) ni lo cojo. No sé ni el día que me pasó», reconoce. A finales de julio -eso sí lo recuerda- fue a arrancar el vehículo para que no se quedara sin batería y se encontró con la sorpresa de que le habían roto un cristal. «Un vecino me contó después que vio a una persona mirando en el coche, pero pensó que sería un familiar o algo». En realidad, se trataba de uno de los ladrones.

Antonio admite que entonces tenía, «como mucha gente», la costumbre de dejar las llaves en la guantera. En el manojo estaban hasta las de la caja fuerte. Aun así, él pensó que solo le habían robado cuatro cosas del coche. Pero no. Al denunciar los hechos en la Guardia Civil, Antonio cayó en la cuenta de que entre los papeles que conservaba en la guantera se encontraba una factura del taller con su domicilio fiscal, que está en la provincia de Córdoba.

«La Guardia Civil me pidió que comprobara esa vivienda, así que le pedí a un vecino que echara un vistazo y me dijo que a simple vista que todo estaba bien. Los agentes insistieron y me pidieron que lo comprobara por dentro. Debían de tener información», recuerda la víctima. Antonio interrumpió sus vacaciones y cogió el coche -tapó la ventanilla rota con una lona- para desplazarse hasta Córdoba y echar un vistazo a la casa. Nada más entrar, descubrió que los ladrones habían entrado. El interior de la vivienda estaba revuelto y la caja fuerte, abierta.

«¿Cómo vas a pensar que van a hacer 300 kilómetros para robarte? Pues a mí me pasó. Cogieron las llaves que me dejé en el coche y desvalijaron mi casa», constata Antonio, que desde entonces no se deja en el vehículo «ni la funda de las gafas». Los ladrones se apoderaron de bastante bisutería que su mujer guardaba en la caja fuerte así como la documentación de un rolex y una sortija de oro, que es la única que no ha sido recuperada cuando la Guardia Civil arrestó a los ladrones.