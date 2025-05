Rita Maestre niega haber tenido conocimiento de agresiones por parte de su expareja, Íñigo Errejón

La primera persona, en Más Madrid, que dio la cara en el 'caso Errejón' fue la ministra de Sanidad, Mónica García, quien reconoció ... una mala gestión por parte de la formación. Los siguientes en reaccionar a las acusaciones de abuso y de posible ocultamiento de los acontecimientos fueron los de la ejecutiva de Sumar que, aunque señalaron que aún no hay previsto que se vayan a producir dimisiones, admitieron que no habían funcionado los «protocolos». Un día más tarde, lo ha hecho la líder del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y expareja de Errejón. Ha lanzado un comunicado a través de redes sociales en el que asegura que se siente conmocionada al conocer que la persona con la que mantuvo una relación sentimental está acusada de haber abusado de varias mujeres, una de ellas mientras aún estaba emparejado con ella.

La líder de la oposición en la capital reconoce haber pasado «días complicados» tras haber tenido noticia de los testimonios de mujeres que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas. Y aunque asegura que se siente «rara» por hablar de su «vida privada», cree que es el momento de dar testimonio de lo que vivió durante su época de noviazgo con el ya exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

«Como todo el mundo sabe, Íñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años y, aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmociona especialmente», asegura Maestre en su comunicado al tiempo que señala que «algunos de los episodios de comportamiento y violencia misógina sucedieron cuando el agresor aún era mi pareja». No se imaginaba, apunta, que «una persona de apariencia normal» pudiese volver a la casa que compartían como si nada hubiese ocurrido después de «agredir a una mujer de 20 años en un hotel».

Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador.



«No es una novedad, porque el feminismo nos ha enseñado hace mucho tiempo que los agresores que se suelen presentar como seres monstruosos excepcionales son un padre, un hermano, un compañero de trabajo o tu expareja» continúa diciendo la que fue novia de Errejón mientras asegura que es una situación «sobrecogedora» ya que «ahora no es una teoría ni un lema», sino que es parte de su «vida. El comunicado lanzado por Maestre también desmiente que hubiese tenido conocimiento de los actos que estaba llevando a cabo el acusado. «Evidentemente, es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida (en el ámbito que sea) no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación«, añade.

Frente a las críticas por no haber dado la voz de alarma sobre los actos que el exportavoz de Sumar había realizado contra varias mujeres, asegura que a toro pasado resulta «fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que, sencillamente, no es tal». Añade que en ningún momento ha tenido «constancia de ningún encubrimiento» respecto a todas las acusaciones que se han lanzado hacia Errejón y que se siente «profundamente engañada».

Rita Maestre añade que «lo importante» ahora es «el dolor de las víctimas» y que lucharán por «erradicar» cualquier comportamiento similar «cueste lo que cueste y caiga quien caiga». «Lo importante es terminar con cada espacio de impunidad, con cada pequeño detalle que minimiza los comentarios, las actitudes y las agresiones que no deben tener cabida», continúa. Y ha querido, también animar «a cualquier mujer que haya sufrido una situación de agresión o acoso a que se valga de las redes de apoyo feminista para seguir adelante».