Montero asegura que habrá «responsabilidades judiciales» contra Mazón por «negligencia manifiesta»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que habrá responsabilidades judiciales con el presidente de la Comunidad Valenciana, ... Carlos Mazón, por su «negligencia manifiesta» en la gestión de la DANA. En una interpelación a petición del grupo parlamentario del PP, Montero ha replicado a la bancada popular que esto «se va a dirimir con responsabilidades políticas y escúcheme, con responsabilidades judiciales».

Montero ha adelantado que habrá «comisiones de investigación», sin detallar en qué Cámara. Por el momento, las únicas que están sobre la mesa son la anunciada por Mazón el pasado viernes en Les Cortes valencianas y la petición de Podemos y Compromís de registrar otra en el Congreso de los Diputados. Según ha remarcado Montero, los dirigentes valencianos del PP «tendrán que comparecer y explicar desde la Generalitat Valenciana dónde estuvo cada quien, que todavía no lo han explicado», en referencia a la ausencia de Mazón en el comité de emergencias.

Antes de su intervención, las preguntas de la sesión de control al Gobierno sirvieron de aperitivo a la comparecencia posterior de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicar la gestión de su ministerio durante la DANA. Frente a un PP que no ha ahorrado en calificativos para tildar a la ministra de «incompente, instransigente y egoísta», en boca de su portavoz Miguel Tellado, Ribera ha tirado por elevación para defenderse de las críticas de la oposición.

Ante la acusación de que el ministerio no llevó a cabo las obras necesarias para acondicionar el barranco del Poyo -cuyo desbordamiento ocasionó la riada- y que, en opinión de Tellado «hubiera salvado muchas vidas»- Ribera ha esgrimido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impidió las obras cuando dejó caer la declaración de impacto ambiental de esas obras que ella firmó como secretaria de Estado en 2011 y que caducó en 2017. «Es una pena que las obras del barranco del Poyo no se ejecutaran cuando tocaba, en 2012», ha señalado, provocando un increpaciones por parte de la bancada del PP. «Desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia», ha añadido.

Los de Alberto Núñez Feijóo han recordado a la ministra que es «la máxima responsable en materia hidrológica» y le han reprochado no haber acudido a Valencia en los últimos 21 días. «Los valencianos no le vamos a perdonar, no está en condiciones de estar ni un minuto más en ese banco azul», le ha reprochado el diputado César Sánchez, recordando que «se encontraba en Bruselas trabajando para sus temas personales» y achacándole no haber declarado la emergencia nacional.

«Es una pena que hasta en la Embajada de Japón entiendan un aviso rojo de Aemet, pero al responsable de protección civil y emergencias, la Generalitat valenciana, le cueste tanto reaccionar», ha reaccionado Ribera, reprochando al PP que impute a la Aemet y a la Confederación Hidrográfica del Júcar «la incompetencia de los responsables de Protección Civil y Emergencias» de la Generalitat del popular Carlos Mazón.