¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Los Reyes y la princesa de Asturias saludan al presidente del Gobierno en la recepción de 2024. Efe

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

El gesto reafirma su compromiso personal con las víctimas de la catástrofe y la reconstrucción de la zona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Medio centenar de alcaldes de las principales localidades afectadas hace apenas un año por la dana estarán este domingo en la recepción oficial que se ... celebra en el Palacio Real invitados por los Reyes en representación de los afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. Un gesto que subraya el compromiso personal de Felipe VI y la reina Letizia con las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas de la que han estado muy pendientes a lo largo de estos meses.

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  9. 9

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  10. 10

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa

