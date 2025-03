Puigdemont presiona al Gobierno para que cumpla los acuerdos de investidura para negociar los Presupuestos

Hace un año y un mes, el PSOE y Junts sellaron el llamado acuerdo de Bruselas, que propició el voto favorable de los nacionalistas catalanes ... a la investidura de Pedro Sánchez. A cambio, los socialistas cedieron con la ley de amnistía y se comprometieron a negociar en el extranjero bajo la supervisión de un verificador cuestiones como la financiación y el reconocimiento nacional de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reunirá el lunes de la semana que viene a la ejecutiva de su partido en Bruselas para hacer balance del pacto con los socialistas. Cuando el Gobierno se prepara para abordar las conversaciones para poder aprobar el techo de gasto y los Presupuestos, Puigdemont fijará el estado de las negociaciones y el grado de cumplimiento de los compromisos pactados con los socialistas. Desde hace un año, Junts asegura que no forma parte del bloque de la investidura y que su apoyo al Gobierno está sujeto «a los avances y al cumplimiento de los acuerdos» del documento de Bruselas.

Se espera que Junts presionará y fijará las condiciones para negociar los Presupuestos. Lo hará el propio Puigdemont en rueda de prensa. El expresidente de la Generalitat dosifica cada vez más sus comparecencias públicas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó días atrás que no negociarán si el Gobierno no cumple con la ejecución de inversiones estatales prevista para 2024 en Cataluña. Puso dos ejemplos de cómo puede hacerse: un traspaso de los fondos previstos en el Estatuto o por la vía de la condonación del FLA.

La ley de amnistía ya está en vigor, pero no se está aplicando como deseaban los independentistas. Buena parte de los afectados, Puigdemont incluido, están a la espera de que el Tribunal resuelva los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Tribunal Supremo. Es de esperar que Puigdemont apretará al Gobierno con el reconocimiento del catalán en la UE, que no forma parte del acuerdo de Bruselas, sino del pacto para investir a Francina Armengol como presidenta del Congreso. El catalán ya está presente en el Parlamento español pero no en el europeo. Es un asunto que aún negocia el Gobierno español. El presidente de Junts pondrá el acento también en el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, que tanto en Junts como en el Govern catalán señalan que el acuerdo estará listo para antes de final de año.

Los dos puntos centrales del acuerdo de Bruselas, no obstante, tienen que ver con el concierto económico y con el referéndum de autodeterminación. «En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución», recoge el texto firmado por Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, y por Jordi Turull, como secretario general de Junts. «El PSOE, dice, defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut del 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».

En el ámbito financiero, los postconvergentes reclaman una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Cataluña, que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos. Desde hace un año, PSOE y Junts celebran reuniones mensuales en Ginebra.