Junqueras se abre a convocar una consulta para revisar el pacto con los socialistas

La carrera hacia la presidencia de ERC se ha reanudado este lunes, tras la votación del sábado, que dejó una victoria insuficiente de Oriol Junqueras, ... que obliga a celebrar una segunda vuelta, a la francesa. De las tres candidaturas en liza, pasan a la final las dos primeras, las que encabezan Oriol Junqueras y Xavier Godàs, 'junqueristas' contra 'roviristas'. La tercera lista, Foc Nou, ha quedado eliminada, pero los 824 votos (el 12%) que obtuvo Helena Solà pueden ser decisivos para hacer decantar la balanza entre una u otra opción.

Las candidaturas tienen hasta el día 7 para negociar cambios e integrar nuevos perfiles de otras listas. De momento, todo está en el aire, pero Junqueras y Godàs tratan de seducir a Foc a Nou, o al menos a sus votantes. «Nos están cortejando mucho. A ver cuánto dura. Queremos un cambio de arriba abajo», ha asegurado Alfred Bosch, de Foc Nou, en TV3. Sus condiciones son claras: volver a situar la independencia en el centro del debate del partido y romper la dinámica de pactar de forma «sistemática» con los socialistas. Incluso plantean una consulta, que revise el pacto de investidura con el PSC en la Generalitat. Bosch se ha decantado al decir que Junqueras no le parece el candidato «ideal». Las responsabilidades políticas existen, ha dicho, al hablar de la polémica sobre los carteles ofensivos contra los hermanos Maragall que partieron de la propia ERC. O lo sabía y no dijo nada y por tanto mintió o no se enteró, «estando al volante», ha señalado.

Junqueras se ha abierto este lunes a celebrar esta consulta, tal y como reclama Foc Nou. «Si soy presidente de ERC, la dirección y el consejo nacional establecerán cuál es el mecanismo, si una consulta de aquí a un año, 9 o 15 meses, o una votación en el consejo nacional», ha asegurado en Catalunya Ràdio. «Me suena bien todo lo que tenga que ver con revisar todos los cumplimientos. Y esto se puede hacer con una consulta», ha añadido. Una respuesta muy del estilo de Junqueras, en que todo es posible a la vez, sin descartar nada pero sin concretar nada. El exvicepresidente de la Generalitat y máximo favorito para ser reelegido presidente del partido, tras 13 años en el cargo, ha vuelto a advertir a los socialistas de que ERC no aprobará los Presupuestos, del Estado y de Cataluña, si no cumplen los acuerdos. Entre ellos, ha citado la condonación del FLA o avances en vivienda.

El exdirigente republicano ha tendido la mano a Foc Nou, pero no ha precisado si les ofrecerá puestos en la ejecutiva. «Intentaremos pactar con los de la abstención, con los de Foc Nou y con todo el mundo», ha asegurado. Junqueras obtuvo el 48% de los votos en la primera vuelta de las primarias celebrada el sábado pasado. Necesitaba superar el 50% para ser proclamado presidente a la primera. Nova Esquerra Nacional consiguió el 35% de los votos. Ambos se enfrentarán el sábado 14 de diciembre.

Godàs ha asegurado en TV3 que le parece un insulto a la militancia que los pactos con Foc Nou consistan en un reparto de cargos y les ha instado a hablar de cuestiones de programa. Nova Esquerra Nacional tampoco descarta revisar el pacto con el PSC.