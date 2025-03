Puigdemont ironiza con los incidentes en Madrid: «¿A qué hora sale el Rey ordenando ir a por ellos?»

Las algaradas en las que derivó este martes en Madrid la convocatoria de manifestaciones contra la ley de amnistía en el área de la calle ... Ferraz, donde está situada la sede nacional del PSOE, han desencadenado una oleada de reacciones políticas. Esta mañana, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ironizaba en sus redes sociales sobre si Felipe VI iba a pronunciar un mensaje un mensaje oficial para condenar los hechos: «¿A qué hora sale el Rey ordenando ir a por ellos? ¿O es que está con ellos?».

El dirigente independentista huído a Bélgica, que estos días encabeza desde Bruselas la negociación con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez, recordaba así el mensaje que el Rey ofreció el 3 de octubre de 2017 y en el que, con un duro tono, llamaba a la unidad del país tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.

Desde el PP, por su parte, han salido al paso para condenar los altercados de los últimos dos días en Ferraz, aunque matizando que el responsable de la indignación social que se vive actualmente en España es el propio Pedro Sánchez. «El PP está en contra de cualquier tipo de violencia. Sea ante la sede de un partido político o en la calle. Igual que condenamos la que se produjo en otros tiempos y que ahora quiere amnistiar el PSOE», ha asegurado el coordinador general de los populares.

Sin embargo este mensaje no es suficiente para el PSOE. La portavoz de los socialistas y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, considera «indignante» que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya «llamado a la calma». «Hasta ahora solo hemos visto un tuit del señor Feijóo en el que llama a participar en una manifestación este domingo y no condena los incidentes», ha zanjado en una entrevista en TVE.

Alegría responsabiliza a los populares de mantener una estrategia de «deslegitimar» al Gobierno y cree que han generado un «caldo de cultivo» que ha desencadenado la violencia que se vió al final de la conovcatoria ayer en Madrid.

Más duro se ha mostrado el ministro de Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, que ha afirmado que es «preocupante» que Vox convoque ese tipo de manifestaciones, a la que acudieron el líder de esta formación, Santiago Abascal y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, pero lo es más «cuando el PP y su líder provisional», como ha tildado a Feijóo «las justifican».