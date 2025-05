Puigdemont amenaza a Sánchez con dejarle caer si Illa impide un Govern independentista

Cuando aún restan casi dos semanas para el inicio oficial de la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carles Puigdemont ha verbalizado ... ya la amenaza que planea en el ambiente desde que el president Pere Aragonès precipitó la convocatoria de los comicios y el líder de Junts confirmó el secreto a voces de que, a la espera de la amnistía. él volvería a pugnar por el cetro de la Generalitat. Una amenaza que pasa por recordarle a Pedro Sánchez que no venció en las generales del 23-J, que los siete escaños de su partido son los que ataron la investidura y, ante la nueva cita con las urnas, que le retirará su apoyo -lo que significa poco menos que dejarle caer- si el candidato del PSC, favorito en las encuestas, tiene la tentación de hacer «un Collboni». Es decir, de valerse de otros para impedir un Govern independentista. Sánchez «ya sabe cuáles son las consecuencias», advirtió, si la balanza se decanta por esa alternativa.

En una entrevista en el digital elnacional, Puigdemont aludió así a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona tras las municipales del 28 de mayo, una herida abierta para Junts porque su cabeza de cartel y ganador de esas elecciones en la ciudad condal, Xavier Trias, acabó descabalgado sobre la bocina después de que los comunes y el PP -estos, sin que mediara pacto alguno- otorgaran el bastón de mando al socialista Jaume Collboni. En la práctica, las palabras del expresident, que concurrirá el 12-M aún en situación de huido y pendiente de que las Cortes aprueben la ley que le exonerará de los delitos que se le atribuyen por el 'procés', remiten solo a la posibilidad de que el candidato del PSC, al que los sondeos sitúan en primer lugar de las preferencias del electorado, pudiera hacerse con la presidencia con la misma mayoría; esto es, el partido de Ada Colau y los populares de Alejandro Fernández, ambos en las antípodas ideológicas.

Ante esa eventualidad, y pese a declararse convencido de que las fuerzas independentistas sumarán y de que Illa necesitaría «una mayoría absoluta muy grande» que él ve «difícil» si no es con el concurso del PP, Puigdemont clarifica lo que está en mente de todos los actores que operan en el Congreso y en Cataluña: que si Sánchez se olvida de quién le invistió para su tercer mandato e Illa maniobra para ser president contra una posible hegemonía soberanista, Junts se apartará de la costosa nómina de apoyos que sostiene al Gobierno de coalición PSOE-Sumar. «No entendería nadie que nosotros siguiéramos dando apoyo a una persona que no ganó las elecciones, el señor Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos», anticipa Puigdemont, que ejemplifica su amago de ruptura con dos preguntas retóricas: «¿Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones? (...) ¿Qué podemos arrancar de un Gobierno que no es capaz de respetar a una mayoría de ciudadanos, si es que ese es el caso?».

Con el resto de las alternativas que pueden arrojar las urnas, Puigdemont se muestra más ambiguo. Sobre qué haría Junts en el supuesto de una reedición del tripartito de izquierdas, esta vez con el PSC, ERC y los comunes, el exjefe de la Generalitat obvia referirse críticamente a los republicanos si prefirieran pactar con Illa -algo a lo que Aragonès y los suyos se niegan, al menos ante esta campaña- y se limita a constatar que no tendrá «nada que decir» en el supuesto de que los catalanes opten por configurar una mayoría alternativa a la de los independentistas, la que él cree factible a menos de un mes de las elecciones. Y a la pregunta de si un apoyo -se entiende que sin pacto previo- del Parlament a Illa afectaría al aval de Junts a Sánchez, se limita a responder que «depende en qué condiciones se haga eso».

Lo que sí deja claro es que no buscará los escaños de los socialistas catalanes para ser investido si tiene posibilidades de ello. «No intercambiaremos nada con el PSC», zanja, tras intentar sacudirse los interrogantes sobre los diferentes escenarios que pueden surgir de las urnas aseverando que en su partido solo contemplan hoy la hipótesis de «una mayoría suficiente» para que la Generalitat la siga pilotando «un independentista». No prejuzga si será él o Aragonès, pero sí se dice persuadido de que cuando se vea con Sánchez -compromiso que ha adquirido éste-, lo harán como dos presidentes; y constata que no mantiene ninguna relación desde hace tiempo con Oriol Junqueras, quien fue el vicepresidente de ERC en su Govern en los momentos más críticos del 'procés' y purgó cárcel por el referéndum ilegal antes de ser indultado por el Ejecutivo español.

Lo que no es óbice, puntualiza, para que se imponga «el deber» de restablecer «la unidad» con sus antiguos socios, un abrazo del oso en plena carrera hacia el 12-M del que estos volvieron a zafarse ayer tras conocer las palabras de Puigdemont. Algo similar a lo que hizo Illa también este domingo, quien una vez más evitó clarificar con quién pactará hipotéticamente -Junts o ERC, con la supervivencia del Gobierno de Sánchez al fondo- en el caso de que acabe siendo el líder más votado. En lo que Puigdemont no deja flancos abiertos es en que el referéndum es «el tema» por excelencia de sus negociaciones con el PSOE en Suiza on mediador internacional y que ni él ni los suyos han renunciado ni al referéndum y a la declaración unilateral de independencia, aun constatando que ahora «no se da la mayoría social y política». «Pero están los elementos para que se dé», avisa el expresident, que se muestra dispuesto a dialogar con Alberto Núñez Feijóo -del que dice que no lo ha hecho ni tiene su teléfono- y envía el mensaje a Felipe VI de que espera que haya sacado conclusiones de la reacción a su discurso del 3 octubre de 2017 tras la celebración del plebiscito ilegal en Cataluña.