Puente tilda de pueril que el Supremo pretenda encontrar pruebas en el móvil de García Ortiz 7 meses después

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de una «puerilidad impropia» del Tribunal Supremo que este órgano pretenda, siete meses despuñes, ... encontrar en los dispositivos del fiscal general del Estado pruebas de quién filtró la información de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 este viernes, en la que el ministro ha rebajado la importancia de la filtración -«Todos los días hay filtraciones, es algo constante en nuestra vida pública»- y ha criticado la investigación. «Es el colmo del diparate que se pretenda que iban a encontrar en el móvil del fiscal las pruebas incriminatorias», ha afirmado.

Puente argumenta que en la investigación hay mensajes que no tienen trascendencia ni están relacionados con la investigación, también suyos, y aduce que en la historia de las filtraciones de este país, no ha habido condenados. El ministro ha afirmado que no conoce los detalles del protocolo de borrado periódico del teléfono de los fiscales y sus subordinados y ha criticado que se haya perdido el punto de partida del caso, que «la persona que comparte su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid presuntamente ha cometido un delito de fraude fiscal y eso no tiene un pase», ha señalado.

Pero el terminar que Álvaro García Ortiz entregó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar los mensajes contenidos entre el 8 y el 14 de marzo en busca de pistas sobre la filtración no era el móvil que el fiscal general usó en esas fechas, según han confirmado en las últimas horas responsables de la investigación a este periódico, sino un un segundo móvil 'virgen', que había entrado en servicio con posterioridad a las fechas investigadas (el momento exacto se desconoce) y en el que las aplicaciones de mensajerías habituales, incluida WhatsApp, habían sido instaladas desde cero.

Preguntado por el borrado en la semana clave de la investigación, Puente ha incidido en que en una investigación penal se pueden extraer conclusiones a nivel dialéctico y tildar este hecho de «poco estético» o «sospechoso» pero no que García Ortiz fuera quien filtró personalmente los datos sin ninguna prueba. «Ahora que se descubre que no hay nada, pues se acabó la historia», ha zanjado. Sobre los mensajes encontrados en el móvil del exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y que apuntan a que el origen de la filtración podría ser Moncloa, el ministro alega que ese caso «está por determinar».