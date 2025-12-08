HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Alegría. EFE

Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones

Pilar Alegría se muestra dispuesta apoyar el techo de gasto para no tener unas cuentas «dictadas por Vox»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:12

Comenta

El PSOE se abre a facilitar la aprobación de los Presupuestos en Aragón. El presidente de la comidad, el 'popular' Jorge Azcón, puso de límite ... esta semana para adelantar elecciones si no se llegaba a un acuerdo y finalmente, el órdago ha recibido este lunes la respuesta de la secretaria de los socialistas aragoneses y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha mostrado distpuesta abstenerse en la votación del techo de gasto, el paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2026, lo que facilitaría que viera la luz verde en el parlamento regional. «Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas«, ha afirmado la también portavoz del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  3. 3 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  6. 6 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8

    Condenan a un banco a devolver 15.000 euros a un cliente de Badajoz que sufrió una ciberestafa
  9. 9

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones

Alegría ofrece un pacto presupuestario en Aragón en el que el PP ve «pánico» a las elecciones