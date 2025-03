El PSOE minimiza la discrepancia con Sumar y asegura que elevará sí o sí el gasto en defensa

Pedro Sánchez se reunirá mañana con Yolanda Díaz para informarle de cuál pretende que sea la posición España respecto a la guerra de Ucrania y ... las amenazas internacionales en el nuevo contexto global tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Lo hará antes de recibir el jueves en la Moncloa a los representantes del resto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox, otorgando así a Sumar, socio de coalición, un trato deferente y para tratar de rebajar discrepancias. Pero los socialistas ya avisan de que el compromiso de acelerar el gasto militar adquirido por el presidente del Gobierno el pasado jueves en Bruselas se cumplirá sí o sí.

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, rebajó hoy las diferencias que, respecto a ese asunto, han aflorado ya entre los discursos públicos de la vicepresidenta segunda y el jefe del Ejecutivo. «Los dos partidos del Gobierno estamos alineados en lo sustancial, que es que creemos que Europa tiene que tener un perfil propio y eso requiera reforzar nuestras capacidades y también la autonomía estratégica», arguyó. «Nosotros. queremos una Europa mucho más fuete. En la colición PP -Vox una mitad quiere romper Europa y la otra no sabe lo que quiere», añadió.

A pesar de que el primer partido de la oposición es el único que, 'a priori', estaría dispuesto a apoyar el incremento del gasto español en defensa para llegar lo antes posible al objetivo del 2% , el Gobierno quiere evitar cualquier foto que evidencie una dependencia de su principal rival político en un asunto tan sensible y, en los próximos días, se afanará en convencer a sus aliados de que en ningún caso está pensando en realizar un esfuerzo presupuestario que obligue a detraer recursos de la sanidad, la educación o los servicios sociales, como ya le echa en cara Podemos. Peña insistió en que se haga no tiene por qué suponer el «desgaste» del Estado de bienestar.

Pero el intento de suavizar las críticas que puedan surgir en el bloque de investidura, especialmente entre los partidos de la izquierda, no se debe, en realidad, en que el Ejecutivo esté pensando en ganar votación alguna en el Congreso. Aunque aún es pronto para asegurar nada -la UE tiene que definir cómo se articularán los créditos anunciados por Von der Leyen y si acepta o no, como pretende Sánchez, que además se aprueben transferencias de fondos mancomunados como ocurrió en pandemia- la idea de los socialistas es subir el gasto militar sin pasar por la Cámara baja, como ha hecho en los dos últimos años, a través de ampliaciones de crédito con cargo al Fondo de Contingencia. Fuentes del PSOE apuntan a que se ahora se hará, además, ingeniería contable, es decir, que se computarán como gasto militar cosas que hasta ahora no se tenían en cuenta (inversiones del Ministerio de Industria, partidas que ahora están en Interior, etc).

En parte esa es la razón por la que lo socialistas minimizan los reproches de Sumar, que, por otro lado, ha modulado considerablemente su postura respecto a hace cerca de un año y no se cierra por completo a que se invierta en seguridad según cómo se haga. En Ferraz insisten en que hay más cosas que les «unen» a sus socios de las que les «separan», pero, en todo caso, recuerdan que tanto el partido de Yolanda Díaz como el de Ione Belarra, cuando formaba parte del Ejecutivo, ya se opusieron a elevar el gato militar y aun así, Sánchez fue capaz de incrementarlo a un ritmo de un 10% anual desde 2018. Ahora, insisten, también cumplirá con los aliados internacionales. «Hay que hablar de cuándo hacerlo pero, sin duda, el Gobierno está comprometido a hacerlo», dijo Peña.